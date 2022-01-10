Được danh ca Ngọc Sơn 'đỡ đầu', Hồ Văn Cường đón loạt tin vui, sắp đứng chung sân khấu cùng loạt nghệ sĩ đình đám

Sau khi nhận được sự giúp đỡ của Ngọc Sơn, sự nghiệp ca hát của Hồ Văn Cường ngày càng "lên hương" khi đón tới tấp tin vui

Suốt nhiều tháng trở lại đây, từ sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, cộng thêm ồn ào cát xê đã khiến Hồ Văn Cường gần như biến mất khỏi showbiz và "mất hút" hoàn toàn trên MXH.

Mới đây, giọng ca trẻ đã dần ổn định và có động thái quay trở lại đường đua âm nhạc. Ngay khi tìm được công ty chủ quản mới, nam ca sĩ đã nhận được sự giúp đỡ vô cùng nhiệt tình của bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn. Không chỉ giúp Hồ Văn Cường luyện thanh, cải thiện giọng hát, Ngọc Sơn còn là người đứng sau hỗ trợ giọng ca trẻ trở lại hoạt động nghệ thuật sau thời gian dài gặp nhiều biến cố.

Ngọc Sơn trở thành người thầy của nam ca sĩ - Ảnh: Internet

Giọng ca trẻ chính thức trở lại sân khấu âm nhạc - Ảnh: Internet

Sắp tới đây, Hồ Văn Cường sẽ chính thức "comeback" trên sân khấu lớn trong một chương trình âm nhạc có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như: Ngọc Sơn, Nathan Lee, Phương Thanh, Đan Trường, Phương Mỹ Chi, Mỹ Anh, Ruby Bảo An...

Poster đêm diễn được tổ chức vào 22/1 tới đây có sự tham gia của Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Trước đó, tại thời điểm cuối tháng 9/2021 vừa qua, giữa Hồ Văn Cường và Phi Nhung bất ngờ xảy ra mâu thuẫn liên quan đến chuyện tiền cát xê. Sau khi cố ca sĩ Phi Nhung qua đời vì nhiễm Covid-19, giọng ca trẻ cũng chính thức nhận lại tiền cát xê sau 5 năm đi hát từ công ty quản lý và quyết định ra riêng.

Thời điểm nổ ra ồn ào với mẹ nuôi Phi Nhung, giọng ca trẻ nhiều lần xuất hiện trên MXH để xin lỗi - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, Hồ Văn Cường đang là sinh viên năm nhất. bên cạnh việc học, nam ca sĩ được danh ca Ngọc Sơn hỗ trợ hết mình trong các hoạt động nghệ thuật.

Sau hơn 100 ngày Phi Nhung qua đời, con gái nuôi tiết lộ 'điều đặc biệt' dành cho cố ca sĩ, tuyệt nhiên vẫn không có Hồ Văn Cường! Mới đây, Phạm Tuyết Nhung - con gái nuôi cố ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ về dự án âm nhạc của mình và 2 người chị em khác để tưởng nhớ mẹ nuôi sau khi chuyến đi diễn ở Mỹ không thành.

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