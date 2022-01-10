Được danh ca Ngọc Sơn 'đỡ đầu', Hồ Văn Cường đón loạt tin vui, sắp đứng chung sân khấu cùng loạt nghệ sĩ đình đám

Hậu trường 10/01/2022 10:50

Sau khi nhận được sự giúp đỡ của Ngọc Sơn, sự nghiệp ca hát của Hồ Văn Cường ngày càng "lên hương" khi đón tới tấp tin vui

Suốt nhiều tháng trở lại đây, từ sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, cộng thêm ồn ào cát xê đã khiến Hồ Văn Cường gần như biến mất khỏi showbiz và "mất hút" hoàn toàn trên MXH.

Mới đây, giọng ca trẻ đã dần ổn định và có động thái quay trở lại đường đua âm nhạc. Ngay khi tìm được công ty chủ quản mới, nam ca sĩ đã nhận được sự giúp đỡ vô cùng nhiệt tình của bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn. Không chỉ giúp Hồ Văn Cường luyện thanh, cải thiện giọng hát, Ngọc Sơn còn là người đứng sau hỗ trợ giọng ca trẻ trở lại hoạt động nghệ thuật sau thời gian dài gặp nhiều biến cố.

Ho Van Cuong 1
Ngọc Sơn trở thành người thầy của nam ca sĩ - Ảnh: Internet
Ho Van Cuong 2
Giọng ca trẻ chính thức trở lại sân khấu âm nhạc - Ảnh: Internet

Sắp tới đây, Hồ Văn Cường sẽ chính thức "comeback" trên sân khấu lớn trong một chương trình âm nhạc có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như: Ngọc Sơn, Nathan Lee, Phương Thanh, Đan Trường, Phương Mỹ Chi, Mỹ Anh, Ruby Bảo An...

Ho Van Cuong 3
Poster đêm diễn được tổ chức vào 22/1 tới đây có sự tham gia của Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Trước đó, tại thời điểm cuối tháng 9/2021 vừa qua, giữa Hồ Văn Cường và Phi Nhung bất ngờ xảy ra mâu thuẫn liên quan đến chuyện tiền cát xê. Sau khi cố ca sĩ Phi Nhung qua đời vì nhiễm Covid-19, giọng ca trẻ cũng chính thức nhận lại tiền cát xê sau 5 năm đi hát từ công ty quản lý và quyết định ra riêng.

Ho Van Cuong 4
Thời điểm nổ ra ồn ào với mẹ nuôi Phi Nhung, giọng ca trẻ nhiều lần xuất hiện trên MXH để xin lỗi - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, Hồ Văn Cường đang là sinh viên năm nhất. bên cạnh việc học, nam ca sĩ được danh ca Ngọc Sơn hỗ trợ hết mình trong các hoạt động nghệ thuật.

Sau hơn 100 ngày Phi Nhung qua đời, con gái nuôi tiết lộ 'điều đặc biệt' dành cho cố ca sĩ, tuyệt nhiên vẫn không có Hồ Văn Cường!

Sau hơn 100 ngày Phi Nhung qua đời, con gái nuôi tiết lộ 'điều đặc biệt' dành cho cố ca sĩ, tuyệt nhiên vẫn không có Hồ Văn Cường!

Mới đây, Phạm Tuyết Nhung - con gái nuôi cố ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ về dự án âm nhạc của mình và 2 người chị em khác để tưởng nhớ mẹ nuôi sau khi chuyến đi diễn ở Mỹ không thành.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Văn Cường Ngọc Sơn Phi Nhung

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 34 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 4 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 4 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?