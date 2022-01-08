Lập bàn thờ Phi Nhung ở nhà mới, Hồ Văn Cường bất ngờ vướng chỉ trích, bị nghi PR tên tuổi, người quen cố ca sĩ hỏi gắt: 'Lúc cần lên tiếng...con ở đâu?'

Hậu trường 08/01/2022 11:13

Mới đây, cư dân mạng mới đây đã xôn xao trước hình ảnh Hồ Văn Cường lập bàn thờ ca sĩ Phi Nhung tại nơi ở mới để thờ phụng, bày tỏ lòng thành. Tuy nhiên, sau đó, nam ca sĩ bất ngờ bị một bộ phận netizen chỉ trích vì cho rằng mượn hình ảnh mẹ nuôi để PR bản thân.

Ngày 5/1, đã diễn ra buổi cũng thất 100 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung tại Việt Nam. Có mặt trong buổi lễ, các con nuôi và bạn bè của ca sĩ Phi Nhung cũng làm lễ cúng trang trọng để tiễn đưa vong linh người quá cố.

Tuy nhiên, kể từ sau khi rời khỏi nhà mẹ nuôi, Hồ Văn Cường không xuất hiện ở bất kỳ buổi lễ cúng thất nào. Gần đây nhất, ngay sau khi buổi thất 100 ngày diễn ra, trên 1 số diễn đàn mạng bất ngờ lan truyền loạt ảnh "minh oan" cho nam ca sĩ nhí. Theo lời người đăng tải ảnh, sau khi dọn ra khỏi nhà, Hồ Văn Cường đã lập bàn thờ cố ca sĩ Phi Nhung tại nơi ở mới. Những hình ảnh này được chụp vào lúc nam ca sĩ trẻ tự tay cắm hoa, dâng mâm cơm cúng 49 ngày của mẹ nuôi.

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Mâm cơm cúng thất cho mẹ nuôi tại nhà mới của Hồ Văn Cường - Ảnh: Hồ Văn Cường FanClub

Không chỉ thế, người này còn cho biết Hồ Văn Cường luôn chuẩn bị 1 bát cơm trên bàn trong mỗi bữa ăn để cúng cho mẹ nuôi. Mặc dù đây chỉ là những thông tin được lan truyền trên mạng xã hội nhưng khán giả không khỏi xúc động vì việc làm thiêng liêng của nam ca sĩ dành cho người mẹ nuôi quá cố.

Dù vậy, hành động ý nghĩa của Hồ Văn Cường lại bất ngờ vướng chỉ trích từ một bộ phần netizen. Theo đó, một tài khoản được cho là của người em thân thiết của Phi Nhung đã khiến cư dân mạng bất ngờ khi có bài đăng lên án chỉ trích hành động được cho là lợi dụng mẹ nuôi để PR của Hồ Văn Cường. Người này còn thẳng thừng tố Hồ Văn Cường bất hiếu, sống không tình không nghĩa nhưng luôn cố diễn vai người tội nghiệp bị hại. "Lúc cần tiếng nói của con, động thái của con để bảo vệ mẹ nuôi con thì con không làm, bây giờ con lập bàn thờ cúng mẹ con, mỗi ngày con đốt nhang trước di ảnh của mẹ, con có hổ thẹn không", người này chia sẻ trên MXH.

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Bài đăng chỉ trích hành động được cho là mượn hình ảnh mẹ nuôi để PR - Ảnh: Internet
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Thuở sinh thời, Phi Nhung thường xuyên hỗ trợ, đưa Hồ Văn Cường đi diễn để trau dồi kỹ năng, kiếm thêm thu nhập - Ảnh: Internet

Hiện nay, bài đăng này đang thu hút dự chú ý của cư dân mạng. Được biết, sau khi nhận sự giúp đỡ từ phía bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn, bên cạnh những lời chúc mừng thì cũng có không ít ý kiến bày tỏ sự chỉ trích đối với Hồ Văn Cường, nhất là khi anh không có bất kỳ động thái nào nhớ ơn mẹ nuôi Phi Nhung

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