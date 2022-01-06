Hồ Văn Cường tiếp tục vắng mặt, mẹ ruột đến tận nơi, thắp nhang cho cố ca sĩ Phi Nhung, một chi tiết khiến CĐM nhanh chóng nhận ra?

Hôm qua, ngày 5/1 lễ cúng 100 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung đã được người thân tổ chức tại Việt Nam. Trong buổi lễ, con nuôi của cố ca sĩ và bạn bè thân thiết đã đến tham dự và thắp cho người quá cố nén nhang thương nhớ. Tuy nhiên, trong đoạn video ghi lại buổi lễ, nhiều người nhận ra Hồ Văn Cường vẫn vắng mặt.

Tuy nhiên, qua các hình ảnh về lễ cúng, CĐM bất ngờ nhận thấy có sự xuất hiện của một người phụ nữ trung niên khá giống với mẹ Hồ Văn Cường. Từ vóc dáng, kiểu tóc đến trang phục đều có nhiều nét tương đồng với mẹ ruột của giọng ca trẻ.

Hình ảnh được cho là mẹ Hồ Văn Cường tại buổi cúng thất 100 ngày cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Cụ thể, người phụ này có mái tóc ngắn, hơi xoăn, chiếc áo sơ mi kẻ cũng từng được mẹ Hồ Văn Cường diện khi chụp ảnh cùng chồng và con trước đó. Song, do người phụ nữ này mang khẩu trang nên vẫn không thể khẳng định đây có phải là cô Võ Thị Ngọc Thu, mẹ của nam ca sĩ hay không?