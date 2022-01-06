Hồ Văn Cường tiếp tục vắng mặt, mẹ ruột đến tận nơi, thắp nhang cho cố ca sĩ Phi Nhung, một chi tiết khiến CĐM nhanh chóng nhận ra?

Mới đây trong buổi lễ cúng thất 100 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ được CĐM cho là mẹ ruột của Hồ Văn Cường đang gây xôn xao dư luận.
- Hồ Văn Cường 'comeback' gây bão showbiz, MXH xuất hiện ngay tài khoản cá nhân, kêu gọi ủng hộ với lý do nghe mà 'rớt nước mắt'!
- Bị nghi 'ghen ăn tức ở', đá xéo Hồ Văn Cường, con gái nuôi Phi Nhung đáp trả ẩn ý: 'Người làm, trời nhìn'
Hôm qua, ngày 5/1 lễ cúng 100 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung đã được người thân tổ chức tại Việt Nam. Trong buổi lễ, con nuôi của cố ca sĩ và bạn bè thân thiết đã đến tham dự và thắp cho người quá cố nén nhang thương nhớ. Tuy nhiên, trong đoạn video ghi lại buổi lễ, nhiều người nhận ra Hồ Văn Cường vẫn vắng mặt.
Tuy nhiên, qua các hình ảnh về lễ cúng, CĐM bất ngờ nhận thấy có sự xuất hiện của một người phụ nữ trung niên khá giống với mẹ Hồ Văn Cường. Từ vóc dáng, kiểu tóc đến trang phục đều có nhiều nét tương đồng với mẹ ruột của giọng ca trẻ.
Cụ thể, người phụ này có mái tóc ngắn, hơi xoăn, chiếc áo sơ mi kẻ cũng từng được mẹ Hồ Văn Cường diện khi chụp ảnh cùng chồng và con trước đó. Song, do người phụ nữ này mang khẩu trang nên vẫn không thể khẳng định đây có phải là cô Võ Thị Ngọc Thu, mẹ của nam ca sĩ hay không?
Từ sau khi rời khỏi nhà của mẹ nuôi, Hồ Văn Cường không tham gia bất kỳ buổi lễ cúng thất nào. Điều này đã khiến cho không ít cư dân mạng chỉ trích giọng ca trẻ vô ơn. Tuy nhiên, mới đây, trên MXH xuất hiện hình ảnh Hồ Văn Cường dành một góc nhỏ, trang trọng tại nha mới để lập bàn thờ cho mẹ nuôi. Giọng ca trẻ không quên chăm chút bằng hoa tươi và bày biện mâm cơm cúng nhỏ cho mẹ.
Những ngày gần đây, Hồ Văn Cường đã dần xuất hiện trở lại với khán giả sau thời gian dài vắng bóng hậu loạt biến cố. Nam ca sĩ xuất hiện trong livestream và song ca cùng danh ca Ngọc Sơn khiến cho fan hâm mộ của Cường vô cùng vui mừng và hy vọng nam ca sĩ sớm quay trở lại hoạt động nghệ thuật.