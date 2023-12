Bị nghi 'ghen ăn tức ở', đá xéo Hồ Văn Cường, con gái nuôi Phi Nhung đáp trả ẩn ý: 'Người làm, trời nhìn'

Cụ thể, nữ ca sĩ viết: "Cũng lâu rồi cô cháu mình ít tập luyện hát như lúc trước cô Kim Tân ha. Con nhớ lúc trước khi cô cháu mình biết nhau, là mẹ Nhung vì muốn cho các con có một giọng hát thật là tốt và cách truyền tải bài hát sao cho hay thì mẹ đã dẫn con và 1 bạn tên C cũng chung nhà (trong lúc bạn đang vỡ giọng) mẹ đã gửi gắm con và bạn C đó học 2, 4, 6 mỗi tuần.

Nhưng cô nhất quyết không lấy học phí vì cô thương mẹ và các con của mẹ, nên cô tận tình chỉ dạy tụi con. Cô còn dạy con và bạn C đó nhạc lý nữa, chứ không phải riêng về thanh nhạc. Cô hay nhắc bạn C và hay nói với con về bạn C rằng: 'C nó đang trong lúc vỡ giọng, C phải tới cô học nhiều để cô luyện cho em nó biết cách tiết chế', và còn rất rất nhiều điều cô nói cô dạy cho bạn C và cả con!".

Bài đăng của Tuyết Nhung - Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả chính là Tuyết Nhung khẳng định làm người thì phải biết ơn và đạo đức đi đầu: "Đối với con, làm người là phải biết ơn và đạo đức đi đầu! Mẹ của tôi luôn âm thầm che chở cho các con của mình, mẹ Nhung tôi là người tâm lý lắm, mẹ hiểu tâm lý của con gái con trai mới lớn".