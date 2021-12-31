Bị nghi 'ghen ăn tức ở', đá xéo Hồ Văn Cường, con gái nuôi Phi Nhung đáp trả ẩn ý: 'Người làm, trời nhìn'

Hậu trường 31/12/2021 18:18

Nhận nhiều lời chỉ trích sau khi đăng tải dòng trạng thái nghi đá xéo Hồ Văn Cường, nhưng Tuyết Nhung vẫn không phản bác. Thay vào đó, cô nàng chia sẻ clip một tiểu phẩm kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý.

Mới đây, trên trang cá nhân của Tuyết Nhung - con gái nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung đã có những dòng trạng thái nhắc về thời gian học thanh nhạc. Đáng chú ý hơn cả khi trong đó giọng ca trẻ nhắc đến Hồ Văn Cường nhưng lại không gọi thẳng tên mà "ẩn ý" đầy "xa lạ".

Cụ thể, nữ ca sĩ viết: "Cũng lâu rồi cô cháu mình ít tập luyện hát như lúc trước cô Kim Tân ha. Con nhớ lúc trước khi cô cháu mình biết nhau, là mẹ Nhung vì muốn cho các con có một giọng hát thật là tốt và cách truyền tải bài hát sao cho hay thì mẹ đã dẫn con và 1 bạn tên C cũng chung nhà (trong lúc bạn đang vỡ giọng) mẹ đã gửi gắm con và bạn C đó học 2, 4, 6 mỗi tuần.

Nhưng cô nhất quyết không lấy học phí vì cô thương mẹ và các con của mẹ, nên cô tận tình chỉ dạy tụi con. Cô còn dạy con và bạn C đó nhạc lý nữa, chứ không phải riêng về thanh nhạc. Cô hay nhắc bạn C và hay nói với con về bạn C rằng: 'C nó đang trong lúc vỡ giọng, C phải tới cô học nhiều để cô luyện cho em nó biết cách tiết chế', và còn rất rất nhiều điều cô nói cô dạy cho bạn C và cả con!".

Bị nghi 'ghen ăn tức ở', đá xéo Hồ Văn Cường, con gái nuôi Phi Nhung đáp trả ẩn ý: 'Người làm, trời nhìn' - Ảnh 1
Bài đăng của Tuyết Nhung - Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả chính là Tuyết Nhung khẳng định làm người thì phải biết ơn và đạo đức đi đầu: "Đối với con, làm người là phải biết ơn và đạo đức đi đầu! Mẹ của tôi luôn âm thầm che chở cho các con của mình, mẹ Nhung tôi là người tâm lý lắm, mẹ hiểu tâm lý của con gái con trai mới lớn".

Con gái nuôi Phi Nhung nhấn mạnh: "Nhất là khi 'ai đó' vỡ giọng thì mẹ càng lo hơn, mẹ gửi cô Tân luyện giọng cho tốt, mẹ dặn cô giải thích rõ về vấn đề vỡ giọng là như thế nào, xảy ra trong bao lâu, và làm sao để khắc phục? Chỉ để cho bạn ấy hiểu và bớt tâm lý ở giai đoạn đó! Vài dòng tâm tư em viết ra đây đơn giản vì em đang nhớ đến những ngày mẹ gửi gắm cho em đi học thanh nhạc với cô".

Bị nghi 'ghen ăn tức ở', đá xéo Hồ Văn Cường, con gái nuôi Phi Nhung đáp trả ẩn ý: 'Người làm, trời nhìn' - Ảnh 2
Hồ Văn Cường và Tuyết Nhung từng là cặp anh chị em thân thiết - Ảnh: Internet

Ngay lập tức dòng trạng thái đã thu hút sự quan tâm, chú ý của CĐM. Nhiều người ngạc nhiên khi Tuyết Nhung ẩn ý sâu xa việc Hồ Văn Cường "vô ơn" thông qua hàng loạt chi tiết về "bài học làm người". Điều này đã khiến nữ ca sĩ nhận về vô số gạch đá vì một bộ phận cư dân mạng cho rằng cô đang đá đểu Hồ Văn Cường. 

Bị nghi 'ghen ăn tức ở', đá xéo Hồ Văn Cường, con gái nuôi Phi Nhung đáp trả ẩn ý: 'Người làm, trời nhìn' - Ảnh 3
CĐM cho rằng nữ ca sĩ đang ghen ăn tức ở với sự thành công và nổi tiếng của Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Đặc biệt, cách gọi "ai đó" thay vì nhắc tên người anh em thân thiết của Tuyết Nhung bị cho là đang phân biệt đối xử và chối bỏ mối quan hệ trước đó với Hồ Văn Cường.

Đến mới đây, giữa lúc dư luận đang tranh cãi thì con gái nuôi cố ca sĩ Phi Nhung lại tiếp tục có động thái gây chú ý.

Theo đó, Tuyết Nhung đã chia sẻ lại một đoạn clip hài kèm dòng trạng thái: "Người làm trời nhìn. Nói nhiều thì độ hiểu biết cũng nhiêu đó mà thôi".

Bị nghi 'ghen ăn tức ở', đá xéo Hồ Văn Cường, con gái nuôi Phi Nhung đáp trả ẩn ý: 'Người làm, trời nhìn' - Ảnh 4
Động thái mới nhất của Tuyết Nhung - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù không trực tiếp nhắc đến ồn ào trước đó, song hành động này của nữ ca sĩ khiến CĐM đồn đoán cô nàng gần như đang bỏ ngoài tai những chỉ trích của netizen sau bài viết nghi đá xéo, ghen ăn tức ở với Hồ Văn Cường.

Trong một diễn biến mới nhất, tối muộn ngày 29/12, giọng ca trẻ Hồ Văn Cường đã có màn tái xuất MXH cùng với danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy để cùng giao lưu âm nhạc với người hâm mộ. Trước đó, phía công ty chủ quản mới của anh cũng xác nhận Hồ Văn Cường sẽ có màn trở lại hoành tráng vào tháng 1 tới đây.

Hồ Văn Cường xuất hiện với ánh mắt mệt mỏi ở sân bay Nội Bài, thái độ của fan hâm mộ gây chú ý

Hồ Văn Cường xuất hiện với ánh mắt mệt mỏi ở sân bay Nội Bài, thái độ của fan hâm mộ gây chú ý

Nam ca sĩ Hồ Văn Cường đã di chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội để tham dự một chương trình âm nhạc cho dịp Tết dương lịch 2022 sắp tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Văn Cường Tuyết Nhung Phi Nhung

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 24 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 54 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 24 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 54 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?