Bị nghi 'ghen ăn tức ở', đá xéo Hồ Văn Cường, con gái nuôi Phi Nhung đáp trả ẩn ý: 'Người làm, trời nhìn'

Nhận nhiều lời chỉ trích sau khi đăng tải dòng trạng thái nghi đá xéo Hồ Văn Cường, nhưng Tuyết Nhung vẫn không phản bác. Thay vào đó, cô nàng chia sẻ clip một tiểu phẩm kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý.

Mới đây, trên trang cá nhân của Tuyết Nhung - con gái nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung đã có những dòng trạng thái nhắc về thời gian học thanh nhạc. Đáng chú ý hơn cả khi trong đó giọng ca trẻ nhắc đến Hồ Văn Cường nhưng lại không gọi thẳng tên mà "ẩn ý" đầy "xa lạ". Cụ thể, nữ ca sĩ viết: "Cũng lâu rồi cô cháu mình ít tập luyện hát như lúc trước cô Kim Tân ha. Con nhớ lúc trước khi cô cháu mình biết nhau, là mẹ Nhung vì muốn cho các con có một giọng hát thật là tốt và cách truyền tải bài hát sao cho hay thì mẹ đã dẫn con và 1 bạn tên C cũng chung nhà (trong lúc bạn đang vỡ giọng) mẹ đã gửi gắm con và bạn C đó học 2, 4, 6 mỗi tuần.

Nhưng cô nhất quyết không lấy học phí vì cô thương mẹ và các con của mẹ, nên cô tận tình chỉ dạy tụi con. Cô còn dạy con và bạn C đó nhạc lý nữa, chứ không phải riêng về thanh nhạc. Cô hay nhắc bạn C và hay nói với con về bạn C rằng: 'C nó đang trong lúc vỡ giọng, C phải tới cô học nhiều để cô luyện cho em nó biết cách tiết chế', và còn rất rất nhiều điều cô nói cô dạy cho bạn C và cả con!". Bài đăng của Tuyết Nhung - Ảnh chụp màn hình Ngoài ra, điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả chính là Tuyết Nhung khẳng định làm người thì phải biết ơn và đạo đức đi đầu: "Đối với con, làm người là phải biết ơn và đạo đức đi đầu! Mẹ của tôi luôn âm thầm che chở cho các con của mình, mẹ Nhung tôi là người tâm lý lắm, mẹ hiểu tâm lý của con gái con trai mới lớn".

Con gái nuôi Phi Nhung nhấn mạnh: "Nhất là khi 'ai đó' vỡ giọng thì mẹ càng lo hơn, mẹ gửi cô Tân luyện giọng cho tốt, mẹ dặn cô giải thích rõ về vấn đề vỡ giọng là như thế nào, xảy ra trong bao lâu, và làm sao để khắc phục? Chỉ để cho bạn ấy hiểu và bớt tâm lý ở giai đoạn đó! Vài dòng tâm tư em viết ra đây đơn giản vì em đang nhớ đến những ngày mẹ gửi gắm cho em đi học thanh nhạc với cô". Hồ Văn Cường và Tuyết Nhung từng là cặp anh chị em thân thiết - Ảnh: Internet Ngay lập tức dòng trạng thái đã thu hút sự quan tâm, chú ý của CĐM. Nhiều người ngạc nhiên khi Tuyết Nhung ẩn ý sâu xa việc Hồ Văn Cường "vô ơn" thông qua hàng loạt chi tiết về "bài học làm người". Điều này đã khiến nữ ca sĩ nhận về vô số gạch đá vì một bộ phận cư dân mạng cho rằng cô đang đá đểu Hồ Văn Cường. CĐM cho rằng nữ ca sĩ đang ghen ăn tức ở với sự thành công và nổi tiếng của Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet Đặc biệt, cách gọi "ai đó" thay vì nhắc tên người anh em thân thiết của Tuyết Nhung bị cho là đang phân biệt đối xử và chối bỏ mối quan hệ trước đó với Hồ Văn Cường. Đến mới đây, giữa lúc dư luận đang tranh cãi thì con gái nuôi cố ca sĩ Phi Nhung lại tiếp tục có động thái gây chú ý. Theo đó, Tuyết Nhung đã chia sẻ lại một đoạn clip hài kèm dòng trạng thái: "Người làm trời nhìn. Nói nhiều thì độ hiểu biết cũng nhiêu đó mà thôi". Động thái mới nhất của Tuyết Nhung - Ảnh chụp màn hình Mặc dù không trực tiếp nhắc đến ồn ào trước đó, song hành động này của nữ ca sĩ khiến CĐM đồn đoán cô nàng gần như đang bỏ ngoài tai những chỉ trích của netizen sau bài viết nghi đá xéo, ghen ăn tức ở với Hồ Văn Cường. Trong một diễn biến mới nhất, tối muộn ngày 29/12, giọng ca trẻ Hồ Văn Cường đã có màn tái xuất MXH cùng với danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy để cùng giao lưu âm nhạc với người hâm mộ. Trước đó, phía công ty chủ quản mới của anh cũng xác nhận Hồ Văn Cường sẽ có màn trở lại hoành tráng vào tháng 1 tới đây.

Hồ Văn Cường xuất hiện với ánh mắt mệt mỏi ở sân bay Nội Bài, thái độ của fan hâm mộ gây chú ý Nam ca sĩ Hồ Văn Cường đã di chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội để tham dự một chương trình âm nhạc cho dịp Tết dương lịch 2022 sắp tới.

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