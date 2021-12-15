HOT: Hồ Văn Cường 'tái xuất', ấn định ngày 'comeback', chia sẻ đầy 'ẩn ý' về những biến cố thăng trầm thời gian vừa qua

Không để dư luận "đoán già đoán non" thêm nữa, Hồ Văn Cường đã chính thức lên tiếng xác nhận "màn comeback" sắp tới của mình.

Mới đây, những hình ảnh được cho là mới nhất của Hồ Văn Cường tại một studio chụp ảnh khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Theo hình ảnh được lan truyền trên MXH, CĐM đồn đoán, giọng ca trẻ đàng trong một buổi chụp ảnh. Đông thái này khiến nhiều người khẳng định Hồ Văn Cường sẽ sớm tái xuất đường đua âm nhạc trời gian tới.

Hình ảnh hậu trường lan truyền trên MXH

Không để dư luận "đoán già đoán non" thêm nữa, con trai nuôi Phi Nhung đã chính thức lên tiếng xác nhận "màn comeback" sắp tới của mình.

Từ sau khi rời khỏi nhà của cố ca sĩ Phi Nhung, gia đình Hồ Văn Cường vẫn chưa xuất hiện trước truyền thông

Cụ thể, trả lời trên VieZ, Hồ Văn Cường chia sẻ về dự án kế tiếp. 22/1 tới đây, nam ca sĩ sẽ xuất hiện trong 1 liveshow cùng nhiều anh chị em nghệ sĩ tại nhà hát Hòa Bình. Ngoài ra, tâm sự thêm về khoảng thời gian nhiều biến cố vừa qua, Hồ Văn Cường cho hay: "Là một ca sĩ, khi quyết định bước trên con đường này, nếu đã làm là phải làm tốt nhất. Đôi khi có những sự thay đổi lên xuống, thế nhưng nếu không có điều đó thì sao mà thay đổi bản thân?".

Nam ca sĩ sẽ chính thức trở lại vào 22/1

Thông tin được phía nam ca sĩ xác nhận đã khiến khán giả hâm mộ vô cùng háo hức chờ đợi. Kể từ sau khi mẹ nuôi qua đời, Hồ Văn Cường gần như biến mất khỏi MXH và chịu nhiều đả kích của dư luận. Thậm chí có thời gian, một bộ phận netizen đã "ném đá" giọng ca bolero vì cho rằng Hồ Văn Cường "vô ơn" với những người đã từng nâng đỡ. Tuy nhiên, đến hiện tại, giọng ca trẻ vẫn chưa lần nào lên tiếng về những chỉ trích nói trên. CĐM hiện đang vô cùng hy vọng màn tái xuất sắp tới của Hồ Văn Cường sau thời gian dài vắng bóng.

Ảnh: Tổng hợp, VieZ

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hot-ho-van-cuong-tai-xuat-an-dinh-ngay-comeback-chia-se-day-an-y-ve-nhung-bien-co-thang-tram-thoi-gian-vua-qua-441643.html