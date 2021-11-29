Sau 2 giây 'thoắt ẩn, thoắt hiện' trên sân khấu trường ĐH, CĐM 'lục' được ảnh Hồ Văn Cường tươi rói nhận học bổng, một chi tiết lý giải rõ 'đúng - sai'

Trong ảnh, Hồ Văn Cường đứng giữa 2 nam sinh khác, tươi cười nhận học bổng.

Sau khi chính thức trở lại sân khấu trong một buổi biểu diễn tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường đại học, Hồ Văn Cường càng khiến cư dân mạng háo hức chờ đợi ngày giọng ca trẻ chính thức "comeback". Mới đây trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đã bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc được cho là của Hồ Văn Cường nhận học bổng tài năng từ ban lãnh đạo nhà trường.

Hình ảnh đang gây sốt trên MXH - Ảnh: Internet

Theo đó, trong ảnh, Hồ Văn Cường đứng giữa 2 nam sinh khác, tươi cười nhận học bổng.

Ngay sau khi được chia sẻ, khoảnh khắc này đã nhận được sự quan tâm khủng từ cư dân mạng. Đa số đều bày tỏ sự bất ngờ và gửi lời chúc mừng đến giọng ca trẻ. Tuy nhiên, trên thực tế, một số netizen đã nhanh chóng tìm ra điểm bất hợp lý trong bức ảnh.

Cụ thể, khi "soi" kỹ có thể phát hiện ra rằng, background phía sau Hồ Văn Cường được chú thích năm học 2018 - 2019. Ngoài ra, bộ đồng phục mà con nuôi Phi Nhung đang mặc cũng không phải của trường ĐH hiện tại mà Hồ Văn Cường đang theo học.

"Lục" lại những hình ảnh trước đó của nam ca sĩ, CĐM "vỡ lẽ" đây là bức ảnh được chụp khi Hồ Văn Cường học tại trường THPT, bởi bộ đồng phục trùng khớp 100%.

Mặc dù vẫn im hơi lặng tiếng trước truyền thông, song cái tên Hồ Văn Cường vẫn vô cùng HOT. Trước đó, khi fanpage của trường ĐH Hoa Sen đăng tải video có hình ảnh của giọng ca trẻ, không ít cư dân mạng đã tràn vào "đòi" bằng được clip full đoạn trình diễn của con trai nuôi Phi Nhung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-2-giay-thoat-an-thoat-hien-tren-san-khau-truong-dh-cdm-luc-duoc-anh-ho-van-cuong-tuoi-roi-nhan-hoc-bong-mot-chi-tiet-ly-giai-ro-dung-sai-439049.html