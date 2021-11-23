Mới đây, trên MXH rò rỉ hình ảnh Hồ Văn Cường trở lại sân khấu sau ồn ào với phía quản lý của mẹ nuôi Phi Nhung. Thực hư cuối cùng cũng được giải đáp.

Sau khi rời khỏi nhà mẹ nuôi Phi Nhung, mọi thông tin và hình ảnh của Hồ Văn Cường gần như biến mất. Nam ca sĩ không lộ diện trước truyền thông, đồng thời cũng không xuất hiện tại các lễ cúng thất mẹ nuôi khiến dư luận nổ ra tranh cãi lớn. Gia đình giọng ca nhí đã dọn ra ở riêng - Ảnh: Internet Tuy nhiên, mới đây trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, netizen bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc được cho là Hồ Văn Cường xuất hiện trên sân khấu biểu diễn sau ồn ào với người mẹ nuôi quá cố.

Theo đó, hình ảnh này được chụp lại tại một buổi trình diễn online chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của một trường Đại học tại TP.HCM. Buổi biểu diễn được phát trên nền tảng Zoom, trong đó có tiết mục của một nam thanh niên diện trang phục trắng có vóc dáng gần giống Hồ Văn Cường. Hình ảnh được lan truyền trên MXH nhưng không rõ mặt - Ảnh: Internet Sau khi gây náo loạn cõi mạng chỉ bằng một hinh ảnh xa "tít mù khơi" không rõ mặt mũi, trang Fanpage chính thức của trường đại học này đã đăng tải hình ảnh cận mặt như ngầm khẳng định sự trở lại của Hồ Văn Cường. Cụ thể, trường ĐH Hoa Sen - Nơi nam ca sĩ đang theo học đã đăng tải video clip tóm tắt Ngày hội tri ân Nhà giáo Việt Nam và Lễ trao giải Sen Awards năm 2021. Trong đoạn clip, Hồ Văn Cường xuất hiện khoảng 2 giây nhưng có hình cận mặt.

Hình ảnh Hồ Văn Cường trong clip được trường ĐH Hoa Sen đăng tải - Ảnh cắt từ clip Dù chỉ là sân khấu nội bộ, nhưng việc tái xuất này của Hồ Văn Cường cho thấy cậu đã trở lại. Thời gian qua, sau khi trải qua nhiều biến cố, giọng ca nhí gần như "mất tăm hơi" khiến cho fan hâm mộ vô cùng lo lắng. Nhiều fan của ca sĩ trẻ đã gửi lời chúc mừng, bày tỏ tình cảm yêu mến với cậu và hy vọng Hồ Văn Cường sớm vượt qua áp lực, trở lại học tập và tiếp tục theo đuổi con đường mơ ước.

Trước khi mất, Phi Nhung vẫn hết lòng lo lắng cho Hồ Văn Cường, đã gửi gắm con trai 'tận tay' một người Lúc còn tại thế, Phi Nhung vô cùng lo lắng cho tương lai của các con. Đặc biệt là Hồ Văn Cường - người con nuôi nổi tiếng mà cô dìu dắt, nâng đỡ suốt 5 năm qua.

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