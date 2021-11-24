Sau 2 giây xuất hiện 'chớp nhoáng', trường ĐH 'lãng quên' màn trình diễn của Hồ Văn Cường khiến fan phải vào 'đòi tận cửa'

Rất đông người hâm mộ đã để lại bình luận rằng mong muốn phía nhà trường Đại học Hoa Sen có thể đăng tải lại màn trình diễn của Hồ Văn Cường.

Mới đây trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, netizen bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc được cho là Hồ Văn Cường xuất hiện trên sân khấu biểu diễn sau ồn ào với người mẹ nuôi quá cố. Theo đó, hình ảnh này được chụp lại tại một buổi trình diễn online chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của một trường Đại học tại TP.HCM. Buổi biểu diễn được phát trên nền tảng Zoom, trong đó có tiết mục của một nam thanh niên diện trang phục trắng có vóc dáng gần giống Hồ Văn Cường.

Hồ Văn Cường gần như 'biến mất' khỏi MXH sau ồn ào cát xê - Ảnh: Internet Sau đó, trang Fanpage chính thức của trường đại học này đã đăng tải hình ảnh cận mặt như ngầm khẳng định sự trở lại của Hồ Văn Cường. Cụ thể, trường ĐH Hoa Sen - Nơi nam ca sĩ đang theo học đã đăng tải video clip tóm tắt Ngày hội tri ân Nhà giáo Việt Nam và Lễ trao giải Sen Awards năm 2021. Trong đoạn clip, Hồ Văn Cường xuất hiện khoảng 2 giây nhưng có hình cận mặt. Nam ca sĩ xuất hiện cận mặt khiến người hâm mộ vui mừng - Ảnh cắt từ clip Khán giả không khỏi trông đợi màn trở lại hậu ồn ào xôn xao cõi mạng của giọng ca trẻ thì trên trang fanpage của trường ĐH này lại có động thái gây chú ý. Cụ thể, khi đăng tải lại những tiết mục có sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng, fanpage ĐH Hoa Sen có vẻ đã "bỏ quên" phần trình diễn của Hồ Văn Cường. Trong khi đó, clip nữ ca sĩ Đông Nhi vẫn "chễm chệ" trên MXH.

Bài đăng về phần trình diễn của Đông Nhi - Ảnh chụp màn hình Hồ Văn Cường không có clip trọn vẹn tiết mục - Ảnh chụp màn hình Trước đó, khi thấy giọng ca trẻ xuất hiện "chớp nhoáng" chỉ vỏn vẹn 2 giây trong một đoạn clip tổng hợp, CĐM đã vô cùng vui mừng. Đặc biệt, fan của nam ca sĩ liên tục để lại bình luận động viên và cảm ơn vì Hồ Văn Cường đã có thể trở lại sau nhiều biến cố. Hồ Văn Cường xuất hiện vỏn vẹn 2 giây trong clip tổng hợp - Ảnh cắt từ clip Nhiều người hâm mộ thắc mắc không hiểu tại sao phía nhà trường lại không đăng công khai màn trình diễn của giọng ca trẻ. Một số netizen cho rằng phải chăng để bảo vệ Hồ Văn Cường trước áp lực dư luận hay vì 1 lý do khác? Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình Hiện rất đông người hâm mộ đã để lại bình luận mong muốn phía nhà trường Đại học Hoa Sen có thể đăng tải lại màn trình diễn của Hồ Văn Cường.

Không còn hoài nghi, Hồ Văn Cường chính thức trở lại sân khấu, 2 giây ngắn gây náo loạn cõi mạng Mới đây, trên MXH rò rỉ hình ảnh Hồ Văn Cường trở lại sân khấu sau ồn ào với phía quản lý của mẹ nuôi Phi Nhung. Thực hư cuối cùng cũng được giải đáp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-2-giay-xuat-hien-chop-nhoang-truong-dh-lang-quen-man-trinh-dien-cua-ho-van-cuong-khien-fan-phai-vao-doi-tan-cua-438113.html