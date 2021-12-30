Hồ Văn Cường xuất hiện với ánh mắt mệt mỏi ở sân bay Nội Bài, thái độ của fan hâm mộ gây chú ý

Hậu trường 30/12/2021 09:26

Nam ca sĩ Hồ Văn Cường đã di chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội để tham dự một chương trình âm nhạc cho dịp Tết dương lịch 2022 sắp tới.

Suốt nhiều tháng trở lại đây, từ sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, cộng thêm ồn ào cát sê đã khiến Hồ Văn Cường gần như biến mất khỏi showbiz và "mất hút" hoàn toàn trên MXH.

Mới đây, giọng ca trẻ đã dần ổn định và có động thái quay trở lại đường đua âm nhạc. Ngay khi tìm được công ty chủ quản mới, nam ca sĩ đã có những hoạt động đầu tiên.

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Nam ca sĩ trở lại đường đua âm nhạc với loạt show diễn sắp tới - Ảnh: Internet

Tối muộn ngày 29/12, trên diễn đàn fan của Hồ Văn Cường, netizen đã truyền nhau đoạn clip được cho là ghi lại cảnh nam ca sĩ xuất hiện tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

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Fan hâm mộ đứng đợi Hồ Văn Cường xuất hiện - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, đoạn clip này được quay tại sân bay Nội Bài vào chiều cùng ngày. Nam ca sĩ đã di chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội để tham dự một chương trình âm nhạc cho dịp Tết dương lịch 2022 sắp tới.

Tại khu vực sân bay, nhiều fan hâm mộ đã có mặt để chào đón sự xuất hiện của nam ca sĩ sau thời gian dài ở ẩn hậu biến cố. Được biết, đây cũng là lần đầu tiên Hồ Văn Cường xuất hiện trước fan. Nam ca sĩ diện áo Hoodie dày vì hiện tại thời tiết ở Hà Nội khá lạnh. Mặc dù đeo khẩu trang, song nhiều người nhận ra ánh mắt của con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung khá mệt mỏi, có lẽ chuyến bay dài đã khiến Hồ Văn Cường mất sức.

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Ánh mắt mệt mỏi của giọng ca trẻ - Ảnh chụp màn hình

 

Đi cùng chuyến bay với Hồ Văn Cường còn có sự xuất hiện của danh ca Ngọc Sơn. Anh cũng là người cùng với bầu Thụy muốn giúp đỡ Hồ Văn Cường. 

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Hồ Văn Cường và danh ca Ngọc Sơn - Ảnh chụp màn hình

Hiện, bên cạnh việc quay trở lại con đường nghệ thuật thì Hồ Văn Cường đang theo học tại trường Đại học Hoa Sen. Được biết, đây là ngôi trường được cố ca sĩ Phi Nhung lựa chọn và chuẩn bị cho Hồ Văn Cường theo học trước khi vĩnh viễn ra đi.

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường danh ca Ngọc Sơn Phi Nhung

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