Hồ Văn Cường 'comeback' gây bão showbiz, MXH xuất hiện ngay tài khoản cá nhân, kêu gọi ủng hộ với lý do nghe mà 'rớt nước mắt'!

Mới đây, trên MXH bất ngờ xuất hiện một fanpage có tên Hồ Văn Cường kêu gọi quyên góp tiền. Đáng nói hơn khi fanpage này còn tự nhận chính là giọng ca trẻ và đứng ra kêu gọi.

Suốt nhiều tháng trở lại đây, từ sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, cộng thêm ồn ào cát xê đã khiến Hồ Văn Cường gần như biến mất khỏi showbiz và "mất hút" hoàn toàn trên MXH. Mới đây, giọng ca trẻ đã dần ổn định và có động thái quay trở lại đường đua âm nhạc. Ngay khi tìm được công ty chủ quản mới, nam ca sĩ đã có những hoạt động đầu tiên. Liên tục livestream giao lưu với fan cùng danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy, Hồ Văn Cường khiến người hâm mộ vui mừng và mong mỏi sản phẩm âm nhạc mới của giọng ca trẻ.

Hồ Văn Cường thường xuyên xuất hiện cùng Ngọc Sơn - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, ngay khi vừa tái xuất được ít hôm, trên MXH bất ngờ xuất hiện một fanpage có tên Hồ Văn Cường kêu gọi quyên góp tiền. Đáng nói hơn khi fanpage này còn tự nhận chính là Hồ Văn Cường và đứng ra kêu gọi. Chưa dừng lại ở đó, tài khoản này còn cho biết vì là fanpage mới, được lập sau khi nam ca sĩ rời khỏi nhà cố ca sĩ Phi Nhung nên ít người biết đến, mong khán giả quan tâm. Cuối bài đăng, tài khoản này còn yêu cầu khán giả ủng hộ vào một số tài khoản lạ hoắc, do một người nào đó đứng tên. Bài đăng giả mạo trên MXH - Ảnh: Internet Để tăng tính tin tưởng cho CĐM, chủ tài khoản đã "đầu tư", đăng tải lại hàng loạt những bài viết trước đây ở fanpage cũ khiến nhiều người tưởng lầm đây là fanpage chính thức của nam ca sĩ và liên tục gửi lời chúc mừng, động viên đến Hồ Văn Cường.

Nam ca sĩ đến nay vẫn chưa mở tài khoản MXH mới - Ảnh: Internet Tuy nhiên, trên thực tế, tài khoản này là giả mạo và đang muốn lợi dụng tên tuổi của nam ca sĩ để trục lợi bất chính. Được biết, từ sau khi rời khỏi nhà mẹ nuôi và chấm dứt hợp đồng với phía công ty của cố ca sĩ, Hồ Văn Cường đã trả lại toàn bộ tài khoản gồm Fanpage, kênh Youtube và hiện không sử dụng bất kỳ MXH nào.

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