Tiếp xúc vài tháng, Ngọc Sơn nhận xét 'tất tần tật' về con người thật của Hồ Văn Cường, mong giọng ca trẻ luôn giữ trọn đạo hiếu

Sau thời gian ở ẩn vì loạt biến cố, Hồ Văn Cường bất ngờ tái xuất trong các buổi livestream cùng với danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy
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Mới đây, sau thời gian ở ẩn vì loạt biến cố, Hồ Văn Cường bất ngờ tái xuất trong các buổi livestream cùng với danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy. Màn xuất hiện cảu bộ 3 nhân vật này đã ngay lập rức thu hút nhiều sự quan tâm của CĐM. Trong lần trở lại này, giọng ca nhí nhận được nhiều lời khen ngợi vì có sự lột xác lớn về ngoại hình tươi tắn, phong thái biểu diễn tự tin và kỹ năng xử lý bài hát tiến bộ hơn.
Được biết, đây là kết quả của quá trình rèn luyện không ngừng của Hồ Văn Cường dưới sự chỉ dẫn tận tình của danh ca Ngọc Sơn. Được biết, sau khi nhận lời giúp đỡ của bầu Thụy và nam ca sĩ Ngọc Sơn, suốt những tháng qua, Hồ Văn Cường đã được tiền bối chỉ dạy, hướng dẫn luyện giọng hát từ cách phát âm, lấy hơi đến lối luyến láy.
Mới đây, vào tối 3/1, bầu Thụy đã tổ chức liveshow cho nam danh ca 6x và Hồ Văn Cường, phát livestream trên mạng xã hội.
Trong buổi diễn, Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường gây chú ý khi song ca tiết mục "Tình cha - Lòng mẹ". Mặc dù vẫn còn chút e dè, song con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung đã trình diễn vô cùng xuất sắc dưới sự dẫn dắt của nam danh ca Ngọc Sơn.
Chia sẻ về lý do hát chung ca khúc "Tình cha - Lòng mẹ" trong lần tái xuất này, "ông hoàng nhạc sến" muốn Hồ Văn Cường luôn giữ trọn đạo hiếu, ghi nhớ ơn nghĩa sinh thành. Anh cũng nhận định giọng ca trẻ là một người chân thành, lễ phép và có chí cầu tiến.
Ngọc Sơn còn cho rằng con nuôi Phi Nhung có chất giọng lạ, nhiều cảm xúc dễ dàng chinh phục khán giả đồng thời rất yêu nghệ thuật, tiếp thu nhanh nhạy những điều anh chỉ bảo.
Ngọc Sơn tin tưởng và hy vọng Hồ Văn Cường sẽ trở thành một viên ngọc sáng, một giọng ca đầy ấn tượng trong làng nhạc Việt thời gian tới.