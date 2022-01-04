Tiếp xúc vài tháng, Ngọc Sơn nhận xét 'tất tần tật' về con người thật của Hồ Văn Cường, mong giọng ca trẻ luôn giữ trọn đạo hiếu

Mới đây, sau thời gian ở ẩn vì loạt biến cố, Hồ Văn Cường bất ngờ tái xuất trong các buổi livestream cùng với danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy. Màn xuất hiện cảu bộ 3 nhân vật này đã ngay lập rức thu hút nhiều sự quan tâm của CĐM. Trong lần trở lại này, giọng ca nhí nhận được nhiều lời khen ngợi vì có sự lột xác lớn về ngoại hình tươi tắn, phong thái biểu diễn tự tin và kỹ năng xử lý bài hát tiến bộ hơn.

Hồ Văn Cường cùng với bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn - Ảnh: FBNV

Được biết, đây là kết quả của quá trình rèn luyện không ngừng của Hồ Văn Cường dưới sự chỉ dẫn tận tình của danh ca Ngọc Sơn. Được biết, sau khi nhận lời giúp đỡ của bầu Thụy và nam ca sĩ Ngọc Sơn, suốt những tháng qua, Hồ Văn Cường đã được tiền bối chỉ dạy, hướng dẫn luyện giọng hát từ cách phát âm, lấy hơi đến lối luyến láy.