Mới đây, Phạm Tuyết Nhung - con gái nuôi cố ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ về dự án âm nhạc của mình và 2 người chị em khác để tưởng nhớ mẹ nuôi sau khi chuyến đi diễn ở Mỹ không thành.

Sau hơn 100 ngày cố ca sĩ Phi Nhung qua đời vì COVID-19, con gái nuôi Phạm Tuyết Nhung vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ mẹ. Không ít lần nữ ca sĩ trẻ khiến CĐM không kìm được nước mắt vì nững dòng chia sẻ tâm trạng sau khi ca sĩ Phi Nhung rời xa cõi tạm.

Phi Nhung có 3 cô con gái nuôi theo nghiệp cầm MIC - Ảnh: Internet

Mới đây, giọng ca trẻ tiếp tục đăng tải thông báo về ca khúc được cô và 2 người chị em khác là Quỳnh Trang và Thiêng Ngân tri ân, tưởng nhớ mẹ.

Bài đăng của con gái nuôi giọng ca Bông Điên ĐIển - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, ca khúc 3 người con gái nuôi của Phi Nhung mang tên Mẹ về thiên thu, được sản xuất dưới dạng phim ca nhạc ngắn. Dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào ngày mai 9/1/2022.

Dòng chia sẻ của Tuyết Nhung ngay lập tức thu hút sự quan tâm của CĐM. Không ít người đã để lại bình luận mong ngóng sản phẩm âm này và không tránh khỏi xúc động khi đọc tựa đề "Mẹ về thiên thu".

CĐM xúc động với tựa đề bài hát - Ảnh chụp màn hình

Được biết, trước đó, Quỳnh Trang - Thiêng Ngân - Tuyết Nhung từng được phía sân khấu Thúy Nga tại Mỹ mong muốn đưa sang nước ngoài để trình diễn tri ân Phi Nhung. Tuy nhiên sau đó vì visa không đậu nên cả 3 đành ngậm ngùi, tiếc nuối vì không thể biểu diễn trên xứ cờ hoa thương nhớ mẹ.

Lập bàn thờ Phi Nhung ở nhà mới, Hồ Văn Cường bất ngờ vướng chỉ trích, bị nghi PR tên tuổi, người quen cố ca sĩ hỏi gắt: 'Lúc cần lên tiếng...con ở đâu?' Mới đây, cư dân mạng mới đây đã xôn xao trước hình ảnh Hồ Văn Cường lập bàn thờ ca sĩ Phi Nhung tại nơi ở mới để thờ phụng, bày tỏ lòng thành. Tuy nhiên, sau đó, nam ca sĩ bất ngờ bị một bộ phận netizen chỉ trích vì cho rằng mượn hình ảnh mẹ nuôi để PR bản thân.

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