Mới đây, Phạm Tuyết Nhung - con gái nuôi cố ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ về dự án âm nhạc của mình và 2 người chị em khác để tưởng nhớ mẹ nuôi sau khi chuyến đi diễn ở Mỹ không thành.
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Sau hơn 100 ngày cố ca sĩ Phi Nhung qua đời vì COVID-19, con gái nuôi Phạm Tuyết Nhung vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ mẹ. Không ít lần nữ ca sĩ trẻ khiến CĐM không kìm được nước mắt vì nững dòng chia sẻ tâm trạng sau khi ca sĩ Phi Nhung rời xa cõi tạm.
Mới đây, giọng ca trẻ tiếp tục đăng tải thông báo về ca khúc được cô và 2 người chị em khác là Quỳnh Trang và Thiêng Ngân tri ân, tưởng nhớ mẹ.
Theo đó, ca khúc 3 người con gái nuôi của Phi Nhung mang tên Mẹ về thiên thu, được sản xuất dưới dạng phim ca nhạc ngắn. Dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào ngày mai 9/1/2022.
Dòng chia sẻ của Tuyết Nhung ngay lập tức thu hút sự quan tâm của CĐM. Không ít người đã để lại bình luận mong ngóng sản phẩm âm này và không tránh khỏi xúc động khi đọc tựa đề "Mẹ về thiên thu".
Được biết, trước đó, Quỳnh Trang - Thiêng Ngân - Tuyết Nhung từng được phía sân khấu Thúy Nga tại Mỹ mong muốn đưa sang nước ngoài để trình diễn tri ân Phi Nhung. Tuy nhiên sau đó vì visa không đậu nên cả 3 đành ngậm ngùi, tiếc nuối vì không thể biểu diễn trên xứ cờ hoa thương nhớ mẹ.