Công khai số tiền quyên góp quỹ xây trường Việt Ngữ của cố ca sĩ Phi Nhung: 'Khủng' nhưng vẫn chưa khởi công vì lý do này!

Trong buổi lễ sáng nay (theo giờ Việt Nam), nữ ca sĩ Trizzie đã thay mặt người nhà Phi Nhung gửi lời cảm ơn tới người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã tới dự lễ cũng 100 ngày Phi Nhung. Đồng thời vợ cũ Bằng Kiều cũng công khai số tiền quỹ xây trường Việt Ngữ của cố ca sĩ.

Sáng 3/2 (theo giờ Việt Nam), lễ Bách Nhật Trai Tuần (cúng 100 ngày) của cố ca sĩ Phi Nhung đã được con gái Wendy và người thân tổ chức tại Mỹ. Những hình ảnh trong buổi lễ đã được Trizzie Phương Trinh chia sẻ lại trên MXH để đồng nghiệp và fan hâm mộ ở Việt Nam theo dõi. Theo lời vợ cũ Bằng Kiều, buổi lễ 100 ngày tưởng nhớ Phi Nhung đã diễn ra trong không khí thân mật, ấm cúng và nghiêm trang với sự tham gia của nguồ thân, bạn bè thân thiết của cố ca sĩ tại Mỹ. Có mặt trong buổi lễ, đông đảo đồng nghiệp như bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài - ca sĩ Phương Loan, Quách Tuấn Du, Thúy Nga... đã có mặt thắp nén nhang và gửi lời ca tiếng hát cho người quá cố.

Buổi lễ được diễn ra sáng nay theo giờ Việt Nam - Ảnh: FBNV Trong buổi lễ, nữ ca sĩ Trizzie đã thay mặt người nhà Phi Nhung gửi lời cảm ơn tới người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã tới dự lễ cũng 100 ngày Phi Nhung. Đồng thời vợ cũ Bằng Kiều cũng công khai số tiền quỹ xây trường Việt Ngữ của cố ca sĩ. "Xin thay mặt cho cháu Wendy và gia đình chân thành cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ và những người mến mộ Phi Nhung đã đến và thắp nhang cho Nhung. Vì hôm nay vẫn là ngày cuối tuần của tuần lễ new year nên nhiều anh chị em nghệ sĩ còn kẹt đi hát show ở xa nhưng cũng đã nhắn tin nhờ Trizzie thắp giùm nén hương.

Con xin đặc biệt cảm ơn các sư thầy tại Tịnh Xá Giác An đã lo cho buổi nghi lễ hôm nay thật chu đáo. Cũng không quên cảm ơn đến những mạnh thường quân cũng như các khán giả đã gửi tiền nhờ Trizzie bỏ vào thùng quỹ xây trường Việt Ngữ của Phi Nhung. Theo lời sư thầy, tổng số tiền đóng góp hiện nay đã lên đến 300.000 USD (tương đương gần 7 tỷ đồng Việt Nam). Công trình sẽ bắt đầu khởi công khi số tiền lên đến 350.000 USD", Trizzie Phương Trinh cho hay. Số tiền quyên góp cho trường Việt Ngữ lên tới hàng tỷ đồng - Ảnh: FBNV Trước đó, trên trang cá nhân, Wendy Phạm đã đăng tải thông tin chi tiết về chương trình Lễ Bách Nhật Trai Tuần (cúng 100 ngày) của mẹ. Theo thông báo, lễ cúng 100 ngày cố ca sĩ sẽ diễn ra tại Mỹ ngày 2/1/2022 (theo giờ Mỹ), còn ở Việt Nam được tổ chức sau đó 3 ngày. Thông tin về buổi lễ cúng thất 100 ngày được Wendy Phạm đăng tải trước đó - Ảnh: FBNV Khách tới dự lễ cúng 100 ngày Phi Nhung ở Mỹ sẽ được tặng 1 chiếc áo thun và 1 chiếc khẩu trang, trên đó có ghi những thông tin tưởng nhớ cố ca sĩ làm kỷ niệm.

Gần 100 ngày Phi Nhung qua đời, quản lý 'khẩn cầu' một điều, liên quan trực tiếp đến tâm nguyện của cố ca sĩ thuở sinh thời Quản lý thân cận Diễm Phạm đã chia sẻ dòng trạng thái gây xúc động, về tâm nguyện thuở sinh thời của cố ca sĩ Phi Nhung liên quan trực tiếp đến đàn con nuôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-khai-so-tien-quyen-gop-quy-xay-truong-viet-ngu-cua-co-ca-si-phi-nhung-khung-nhung-van-chua-khoi-cong-vi-ly-do-nay-444245.html