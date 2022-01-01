Sau gần 100 ngày ca sĩ Phi Nhung qua đời, mới đây, trên trang cá nhân, quản lý thân cận Diễm Phạm đã chia sẻ dòng trạng thái gây xúc động, về tâm nguyện thuở sinh thời của cố ca sĩ liên quan trực tiếp đến đàn con nuôi.

Đoạn chia sẻ của quản lý ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Được biết, trước khi không may qua đời vì COVID-19, Phi Nhung luôn yêu thương và chăm lo cho đàn con nuôi gồn 23 bé. Nữ ca sĩ nhiều lần bày tỏ mong muốn mọi người, đặc biệt là truyền thông báo chí sẽ không viết là "con nuôi" Phi Nhung vì sợ các con sẽ buồn khi đã hiểu chuyện.

Theo đó, vị quản lý này viết: "Trước khi mất, trong một dịp gặp gỡ truyền thông, Phi Nhung chia sẻ từ rày về sau, nếu có ai nhắc đến những đứa con của chị thì "xin đừng viết những đứa con nuôi của Phi Nhung. Giờ những đứa trẻ đã lớn hết và chúng ý thức rõ nét về những chuyện xảy ra quanh mình. Khi biết mình chỉ là con nuôi, những đứa trẻ sẽ buồn lắm. Vậy nên, tôi chỉ mong báo chí cứ nói chúng là con của Phi Nhung được rồi".

Sự quan tâm, lo lắng chân thành của giọng ca Bông Điên Điển khiến ai nấy không khỏi xúc động. Dù các con không phải do cô sinh ra nhưng với từng đứa trẻ, nữ ca sĩ luôn cố gắng bù đắp, yêu thương, trân quý như ruột thịt.

Nữ ca sĩ và 3 cô con gái nuôi - Ảnh: Internet

Sau khi Phi Nhung mất, đàn con nuôi của nữ ca sĩ vẫn được chăm sóc đầy đủ, sinh hoạt và học tập. Dù có rất nhiều người tuyên bố trên MXH từ các vị đại gia nổi tiếng là sẽ giúp đỡ các con nhưng theo sư cô đang chăm sóc các em, cho đến hiện tại vẫn chưa có ai liên hệ trực tiếp để hỗ trợ. Dù vậy, các con vẫn đang được nuôi dưỡng, lo học hành bằng số tiền mà Phi Nhung để lại.

Cố ca sĩ nổi tiếng là bà mẹ 'đông con' nhất nhì Việt Nam - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Hồ Văn Cường và Tuyết Nhung là 2 người con đã và đang vướng nhiều thị phi. Sau khi rời khỏi nhà cố ca sĩ, Cường gần như mất hút, đến mới đây đã trở lại đầy mạnh mẽ thì lại bị một bộ phận netizen mắng "ăn cháo đá bát", bất hiếu. Về phía Tuyết Nhung, cô cũng bị chỉ trích nặng nề vì hàng loạt bài đăng được cho là đang đá xéo, ghen ăn tức ở với người anh em Hồ Văn Cường.