Gần 100 ngày Phi Nhung qua đời, quản lý 'khẩn cầu' một điều, liên quan trực tiếp đến tâm nguyện của cố ca sĩ thuở sinh thời

Hậu trường 01/01/2022 08:29

Quản lý thân cận Diễm Phạm đã chia sẻ dòng trạng thái gây xúc động, về tâm nguyện thuở sinh thời của cố ca sĩ Phi Nhung liên quan trực tiếp đến đàn con nuôi.

Sau gần 100 ngày ca sĩ Phi Nhung qua đời, mới đây, trên trang cá nhân, quản lý thân cận Diễm Phạm đã chia sẻ dòng trạng thái gây xúc động, về tâm nguyện thuở sinh thời của cố ca sĩ liên quan trực tiếp đến đàn con nuôi.

 

Theo đó, vị quản lý này viết: "Trước khi mất, trong một dịp gặp gỡ truyền thông, Phi Nhung chia sẻ từ rày về sau, nếu có ai nhắc đến những đứa con của chị thì "xin đừng viết những đứa con nuôi của Phi Nhung. Giờ những đứa trẻ đã lớn hết và chúng ý thức rõ nét về những chuyện xảy ra quanh mình. Khi biết mình chỉ là con nuôi, những đứa trẻ sẽ buồn lắm. Vậy nên, tôi chỉ mong báo chí cứ nói chúng là con của Phi Nhung được rồi".

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Bài đăng của quản lý Diễm Phạm - Ảnh chụp màn hình

Đoạn chia sẻ của quản lý ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Được biết, trước khi không may qua đời vì COVID-19, Phi Nhung luôn yêu thương và chăm lo cho đàn con nuôi gồn 23 bé. Nữ ca sĩ nhiều lần bày tỏ mong muốn mọi người, đặc biệt là truyền thông báo chí sẽ không viết là "con nuôi" Phi Nhung vì sợ các con sẽ buồn khi đã hiểu chuyện.

Sự quan tâm, lo lắng chân thành của giọng ca Bông Điên Điển khiến ai nấy không khỏi xúc động. Dù các con không phải do cô sinh ra nhưng với từng đứa trẻ, nữ ca sĩ luôn cố gắng bù đắp, yêu thương, trân quý như ruột thịt. 

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Nữ ca sĩ và 3 cô con gái nuôi - Ảnh: Internet

 

Sau khi Phi Nhung mất, đàn con nuôi của nữ ca sĩ vẫn được chăm sóc đầy đủ, sinh hoạt và học tập. Dù có rất nhiều người tuyên bố trên MXH từ các vị đại gia nổi tiếng là sẽ giúp đỡ các con nhưng theo sư cô đang chăm sóc các em, cho đến hiện tại vẫn chưa có ai liên hệ trực tiếp để hỗ trợ. Dù vậy, các con vẫn đang được nuôi dưỡng, lo học hành bằng số tiền mà Phi Nhung để lại.

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Cố ca sĩ nổi tiếng là bà mẹ 'đông con' nhất nhì Việt Nam - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Hồ Văn Cường và Tuyết Nhung là 2 người con đã và đang vướng nhiều thị phi. Sau khi rời khỏi nhà cố ca sĩ, Cường gần như mất hút, đến mới đây đã trở lại đầy mạnh mẽ thì lại bị một bộ phận netizen mắng "ăn cháo đá bát", bất hiếu. Về phía Tuyết Nhung, cô cũng bị chỉ trích nặng nề vì hàng loạt bài đăng được cho là đang đá xéo, ghen ăn tức ở với người anh em Hồ Văn Cường.

Bị nghi 'ghen ăn tức ở', đá xéo Hồ Văn Cường, con gái nuôi Phi Nhung đáp trả ẩn ý: 'Người làm, trời nhìn'

Bị nghi 'ghen ăn tức ở', đá xéo Hồ Văn Cường, con gái nuôi Phi Nhung đáp trả ẩn ý: 'Người làm, trời nhìn'

Nhận nhiều lời chỉ trích sau khi đăng tải dòng trạng thái nghi đá xéo Hồ Văn Cường, nhưng Tuyết Nhung vẫn không phản bác. Thay vào đó, cô nàng chia sẻ clip một tiểu phẩm kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý.

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Từ khóa:   Phi Nhung Hồ Văn Cường quản lý Phi Nhung

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