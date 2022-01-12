Hồ Văn Cường nhận cát xê 'trên trời', CĐM réo gọi quản lý cố ca sĩ Phi Nhung: 'Hát lạc cả giọng bao năm không bằng 1 show hiện tại'

Hậu trường 12/01/2022 16:39

Mới đây, sau khi nhận được sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường dần trở lại showbiz. Thậm chí dù chỉ mới tham gia một vài show diễn song mức cát xê đã thuộc hàng top khiến CĐM réo vội quản lý cố ca sĩ Phi Nhung.

Sau khoảng thời gian "ở ẩn" vì loạt biến cố bủa vây, mới đây Hồ Văn Cường đã chính thức trở lại showbiz và nhận sự trợ giúp, nâng đỡ từ phía danh ca Ngọc Sơn.

Trong một chia sẻ với PV Thanh Niên về "cậu học trò" mới này, nam danh ca cũng tiết lộ về mức cát-xê khổng lồ mà Cường nhận được sau khi quay trở lại con đường ca hát. Theo đó, số tiền mà Hồ Văn Cường nhận được khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì lên tới 200 triệu. Cụ thể, Ngọc Sơn nói: "Với Ngọc Sơn thì Cường là cậu bé ngoan ngoãn, dễ dạy và dễ bảo. Cường sẽ đóng góp cho xã hội nhiều lắm. Giúp đỡ Cường bằng cách tạo ra những show diễn cho Cường hát. Không phải là cộng theo, mang theo show của Ngọc Sơn nhưng mà show của Cường có tên riêng đàng hoàng, có sự trân trọng, hát nhiều bài và hát hay.

Ho Van Cuong 1
Ngọc Sơn khen ngợi Hồ Văn Cường ngoan ngoãn và lễ phép - Ảnh chụp màn hình

Thay vì tặng Cường xây nhà xây cửa, chuyện đó nhạy cảm lắm thì chúng tôi tạo điều kiện cho Cường đi hát, cho Cường vẫn đứng trên đôi chân của chính mình. Thì hiện cát xê của Cường cũng khoảng 200 triệu/show và đương nhiên có giấy tờ kí đàng hoàng. Bởi vậy nên hiện Cường có cuộc sống chắc chắn là ổn định rồi".

Phát ngôn của nam danh ca ngay lập tức khiến dư luận nổ ra tranh cãi lớn. Đa số khán giả đều mừng cho giọng ca trẻ vì hiện tại Cường đã có thể nhận được mức cát xê tương xứng với nỗ lực và tài năng của bản thân. Bên cạnh đó, không ít netizen lần lượt gọi tên quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung để "hỏi gắt" về số tiền đã trao cho Hồ Văn Cường trước đó.

Ho Van Cuong 2
Giọng ca trẻ thuở được mẹ nuôi 'dắt tay' đi hát - Ảnh: Internet

Cụ thể, trên các diễn đàn MXH, nhiều người cho rằng số tiền 200 triệu/1 show diễn hiện tại "một trời một vực" với số tiền mà Hồ Văn Cường được nhận khi còn hoạt động tại công ty của mẹ nuôi Phi Nhung.

Tại thời điểm nổ ra tranh cãi phía Phi Nhung "ăn chặn" cát xê, quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung từng lên tiếng phân trần cho rằng cát xê của Hồ Văn Cường do mình quản lý, số tiền thực tế rất ít ỏi, thậm chí phải đính kèm với Phi Nhung mới được đi diễn. Chưa dừng lại ở đó, nhiều bầu show cũng từng đứng về phía Phi Nhung và tiết lộ, không có mẹ nuôi, chắc chắc không ai mời Hồ Văn Cường, tiền cát xê cao nhất cũng chỉ 30 triệu.

Ho Van Cuong 3
Tại thời điểm nổ ra ồn ào cát xê, nhiều bầu show khẳng định không có chuyện Hồ Văn Cường có mức cát xê vài trăm triệu như dân mạng đồn đoán - Ảnh: Internet

Nhiều cư dân mạng còn mỉa mai cực gắt về số tiền cát xê mà giọng ca trẻ nhận được suốt nhiều năm đi hát đến "lạc giọng" không bằng một góc của show diễn hiện tại sau khi được Ngọc Sơn hỗ trợ.

Ho Van Cuong 4
CĐM réo tên quản lý cũ của Phi Nhung về chuyện cát xê của Hồ Văn Cường

Có thể thấy, dưới sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn, bầu Thụy trên con đường hoạt động nghệ thuật cũng như cuộc sống, giọng ca Tiền Giang đã có những sự thay đổi rõ rệt.

Ho Van Cuong 5
Giọng ca gốc Tiền Giang ngày càng trưởng thành hơn trong phong cách và kỹ năng trình diễn - Ảnh: Internet

Không chỉ ngoại hình mà phong cách của Hồ Văn Cường cũng dần trưởng thành và "sang chảnh" hơn. Điều này khiến fan hâm mộ của anh vô cùng vui mừng và hết lòng mong đợi các sản phẩm, show diễn tiếp đây của thần tượng.

Được danh ca Ngọc Sơn 'đỡ đầu', Hồ Văn Cường đón loạt tin vui, sắp đứng chung sân khấu cùng loạt nghệ sĩ đình đám

Được danh ca Ngọc Sơn 'đỡ đầu', Hồ Văn Cường đón loạt tin vui, sắp đứng chung sân khấu cùng loạt nghệ sĩ đình đám

Sau khi nhận được sự giúp đỡ của Ngọc Sơn, sự nghiệp ca hát của Hồ Văn Cường ngày càng "lên hương" khi đón tới tấp tin vui

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nhung Hồ Văn Cường Ngọc Sơn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 35 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 5 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 5 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?