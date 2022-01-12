Hồ Văn Cường nhận cát xê 'trên trời', CĐM réo gọi quản lý cố ca sĩ Phi Nhung: 'Hát lạc cả giọng bao năm không bằng 1 show hiện tại'

Mới đây, sau khi nhận được sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường dần trở lại showbiz. Thậm chí dù chỉ mới tham gia một vài show diễn song mức cát xê đã thuộc hàng top khiến CĐM réo vội quản lý cố ca sĩ Phi Nhung.

Sau khoảng thời gian "ở ẩn" vì loạt biến cố bủa vây, mới đây Hồ Văn Cường đã chính thức trở lại showbiz và nhận sự trợ giúp, nâng đỡ từ phía danh ca Ngọc Sơn. Trong một chia sẻ với PV Thanh Niên về "cậu học trò" mới này, nam danh ca cũng tiết lộ về mức cát-xê khổng lồ mà Cường nhận được sau khi quay trở lại con đường ca hát. Theo đó, số tiền mà Hồ Văn Cường nhận được khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì lên tới 200 triệu. Cụ thể, Ngọc Sơn nói: "Với Ngọc Sơn thì Cường là cậu bé ngoan ngoãn, dễ dạy và dễ bảo. Cường sẽ đóng góp cho xã hội nhiều lắm. Giúp đỡ Cường bằng cách tạo ra những show diễn cho Cường hát. Không phải là cộng theo, mang theo show của Ngọc Sơn nhưng mà show của Cường có tên riêng đàng hoàng, có sự trân trọng, hát nhiều bài và hát hay.

Ngọc Sơn khen ngợi Hồ Văn Cường ngoan ngoãn và lễ phép - Ảnh chụp màn hình Thay vì tặng Cường xây nhà xây cửa, chuyện đó nhạy cảm lắm thì chúng tôi tạo điều kiện cho Cường đi hát, cho Cường vẫn đứng trên đôi chân của chính mình. Thì hiện cát xê của Cường cũng khoảng 200 triệu/show và đương nhiên có giấy tờ kí đàng hoàng. Bởi vậy nên hiện Cường có cuộc sống chắc chắn là ổn định rồi". Phát ngôn của nam danh ca ngay lập tức khiến dư luận nổ ra tranh cãi lớn. Đa số khán giả đều mừng cho giọng ca trẻ vì hiện tại Cường đã có thể nhận được mức cát xê tương xứng với nỗ lực và tài năng của bản thân. Bên cạnh đó, không ít netizen lần lượt gọi tên quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung để "hỏi gắt" về số tiền đã trao cho Hồ Văn Cường trước đó.

Giọng ca trẻ thuở được mẹ nuôi 'dắt tay' đi hát - Ảnh: Internet Cụ thể, trên các diễn đàn MXH, nhiều người cho rằng số tiền 200 triệu/1 show diễn hiện tại "một trời một vực" với số tiền mà Hồ Văn Cường được nhận khi còn hoạt động tại công ty của mẹ nuôi Phi Nhung. Tại thời điểm nổ ra tranh cãi phía Phi Nhung "ăn chặn" cát xê, quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung từng lên tiếng phân trần cho rằng cát xê của Hồ Văn Cường do mình quản lý, số tiền thực tế rất ít ỏi, thậm chí phải đính kèm với Phi Nhung mới được đi diễn. Chưa dừng lại ở đó, nhiều bầu show cũng từng đứng về phía Phi Nhung và tiết lộ, không có mẹ nuôi, chắc chắc không ai mời Hồ Văn Cường, tiền cát xê cao nhất cũng chỉ 30 triệu. Tại thời điểm nổ ra ồn ào cát xê, nhiều bầu show khẳng định không có chuyện Hồ Văn Cường có mức cát xê vài trăm triệu như dân mạng đồn đoán - Ảnh: Internet Nhiều cư dân mạng còn mỉa mai cực gắt về số tiền cát xê mà giọng ca trẻ nhận được suốt nhiều năm đi hát đến "lạc giọng" không bằng một góc của show diễn hiện tại sau khi được Ngọc Sơn hỗ trợ. CĐM réo tên quản lý cũ của Phi Nhung về chuyện cát xê của Hồ Văn Cường Có thể thấy, dưới sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn, bầu Thụy trên con đường hoạt động nghệ thuật cũng như cuộc sống, giọng ca Tiền Giang đã có những sự thay đổi rõ rệt. Giọng ca gốc Tiền Giang ngày càng trưởng thành hơn trong phong cách và kỹ năng trình diễn - Ảnh: Internet Không chỉ ngoại hình mà phong cách của Hồ Văn Cường cũng dần trưởng thành và "sang chảnh" hơn. Điều này khiến fan hâm mộ của anh vô cùng vui mừng và hết lòng mong đợi các sản phẩm, show diễn tiếp đây của thần tượng.

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