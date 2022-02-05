Trở lại showbiz với thu nhập 'KHỦNG', căn nhà ở quê của Hồ Văn Cường vẫn xác xơ đến 'tội nghiệp: Tường bong tróc, trám vội bằng xi măng?

Hậu trường 05/02/2022 14:24

Rò rỉ ảnh căn nhà ở quê Tiền Giang của Hồ Văn Cường hiện tại, cảnh tượng hoang tàn khiến CĐM không dám tin vì trước đó nam ca sĩ đã trử lại showbiz và có mức thu nhập khủng.

Thời gian gần đây, sau khi ổn định tinh thần hậu biến cố, Hồ Văn Cường đã dần trở lại showbiz với sự hướng dẫn của danh ca Ngọc Sơn.

Trong một chia sẻ với PV Thanh Niên về "cậu học trò" mới này, nam danh ca cũng tiết lộ về mức cát-xê khổng lồ mà Cường nhận được sau khi quay trở lại con đường ca hát. Theo đó, số tiền mà Hồ Văn Cường nhận được khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì lên tới 200 triệu. Cụ thể, Ngọc Sơn nói: "Thì hiện cát xê của Cường cũng khoảng 200 triệu/show và đương nhiên có giấy tờ kí đàng hoàng. Bởi vậy nên hiện Cường có cuộc sống chắc chắn là ổn định rồi".

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Hồ Văn Cường dần trở lại đường đua âm nhạc sau nhiều biến cố - Ảnh: Internet

Mặc dù đã dần đi show chăm chỉ và có thu nhập khủng, song cuộc sống của nam ca sĩ vẫn khiến nhiều người vô cùng bất ngờ khi vẫn giản dị như trước kia.

Cụ thể, một số hình ảnh được cho là của nam ca sĩ trong dịp về quê ăn Tết vừa qua đã khiến nhiều người bất ngờ khi anh ăn mặc đơn giản, đi dép tông, nô đùa bên các em ở quê nhà.

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Hồ Văn Cường giản dị vui chơi cùng các em ở quê nhà sau nhiều năm ăn Tết ở TP.HCM - Ảnh: Internet

Điều khiến netizen xôn xao hơn là loạt ảnh ngôi nhà ở quê của Hồ Văn Cường. Căn nhà của một ca sĩ nổi tiếng với mức cát xê tương đối khủng nhưng lại xập xệ, cũ nát đến bất ngờ. Tường gạch có dấu hiệu bong tróc được trám vội bằng xi măng rất loang lổ. Xung quanh nhà được dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn khó giấu được vẻ đơn sơ, hoang tàn và xơ xác.

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Hình ảnh căn nhà của gia đình Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Trước đó, tại thời điểm nổ ra ồn ào tiền cát xê với ca sĩ Phi Nhung, nhiều cư dân mạng cũng từng chỉ trích ekip của cố ca sĩ vì sau bao năm đi hát mà gia đình Hồ Văn Cường không có nổi một căn nhà tử tế.

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Gia đình của giọng ca nhí hiện đã thuê nhà ở sau khi giải quyết vụ cát xê với ekip ca sí Phi Nhung - Ảnh: Internet

Được biết, sau khi theo con trai lên TP.HCM, ở tại nhà Phi Nhung, cả gia đình đã nghĩ đến chuyện định cư tại thành phố nên cũng không có ý định sửa chữa lại căn nhà ở quê Tiền Giang.

Hiện, sau khi rời nhà mẹ nuôi Phi Nhung, gia đình Hồ Văn Cường đã thuê một căn nhà khác để ở. Nam ca sĩ chưa bao giờ tiết lộ thông tin về nơi mình sống, tuy nhiên, thông qua một số hình ảnh do fanclub đăng tải trên MXH cho thấy nơi này còn đặt cả bàn thờ Phi Nhung. 

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