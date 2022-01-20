Từng sửa status 12 lần để bênh vực Hoài Linh, 'chỉ trích' Hồ Văn Cường, Mỹ Lệ tuyên bố cứng rắn: 'Tôi không bao giờ sợ khán giả tẩy chay'

Hậu trường 20/01/2022 09:05

Mỹ Lệ từng có những phát ngôn gây sốc về ồn ào của Hoài Linh, Hồ Văn Cường – Phi Nhung . Mặc dù phải đối diện với nhiều lời chỉ trích, tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn thảng thừng tuyên bố 'không hối tiếc'.

Thời điểm Hoài Linh vướng ồn ào, Mỹ Lệ từng khiến dư luận xôn xao khi sửa bài đăng đến 12 lần để bênh vực đồng nghiệp. 

Cụ thể, hôm 22/5, ca sĩ Mỹ Lệ bất ngờ đăng tải dòng trạng thái bênh vực NS Hoài Linh giữa lùm xùm 14 tỷ tiền từ thiện miền Trung. Nữ ca sĩ chia sẻ bức ảnh được cho là sao kê chuyển tiền, kèm status ngắn gọn: "Nhìn kỹ vào tấm hình, zoom lên nếu không thấy". Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã sửa đi sửa lại dòng trạng thái 12 lần trước khi chốt lại như sau: "Đúng sai thế nào từ từ rồi cũng ngã ngũ. Không tin một người nghệ sĩ như anh lại dám kêu gọi một số tiền khủng rồi ỉm đi được. Bình tĩnh chờ xem thế nào. Làm ơn đừng sồn sồn, đừng tát nước theo mưa. Lẽ ra mình xóa status này vì nhận ra có thể chuyện là giả nhưng mình không có thói quen đăng rồi xoá".

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Nữ ca sĩ chỉnh sửa đến 12 lần bài đăng bênh vực Hoài Linh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ngay sau khi NS Hoài Linh trần tình về số tiền từ thiện 14 tỷ đồng gây xôn xao dư luận, nữ ca sĩ lại trả lời bình luận của một cư dân mạng như sau: "Khó thông cảm chị nhỉ, sao lại thế này?" Hành động của nữ ca sĩ khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Chưa dừng lại ở đó, sau này Mỹ Lệ còn ra mặt bàn về vụ việc giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Cô chê trách giọng ca trẻ khi đã không lên tiếng an ủi, bênh vực mẹ nuôi giữa bão dư luận bủa vây.

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Mỹ Lệ cũng từng gây chú ý khi lên tiếng về ồn ào giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

 

Mặc dù vướng nhiều chỉ trích và bình luận cho rằng cô "tát nước theo mưa", tạo thị phi để gây chú ý, song đến hiện tại, Mỹ Lệ cho biết, bản thân không hề hối hận.

Chia sẻ trên tời Thanh Niên, nữ ca sĩ nói: "Tôi đăng đàn bênh vực đồng nghiệp bị nhục mạ, chà đạp hay lên tiếng về những tiêu cực xảy ra mới mong muốn làm xã hội ngày càng công bằng, đẹp đẽ hơn. Tôi nói để cho người ta thấy được rằng là công chúng đang bị quá khích trước những hiện tượng, không phải ai cũng tròn vẹn để bị đánh đồng mọi thứ.

Tôi tha thiết mong mọi người có cái nhìn công tâm hơn, hãy nhìn được giá trị của người nghệ sĩ dành cho cộng đồng. Nếu vấn đề gì chưa xác thực, chưa có kết luận điều tra thì đừng đi ném đá người ta, lẫn người lên tiếng bênh vực. Trước mỗi vấn đề, tôi tin rằng khán giả sẽ nhìn lại hành trình hoạt động, hình ảnh của tôi, tôi không bao giờ sợ khán giả tẩy chay".

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Nữ ca sĩ hy vọng khán giả nhìn nhận đúng và không công kích vô căn cứ - Ảnh: Internet

Nói về việc hay lên mạng chia sẻ quan điểm, Mỹ Lệ cho biết, mỗi khi buồn hoặc bức xúc chuyện gì cô không ngại đứng ra tranh luận, thẳng thắn lên tiếng. Giọng ca sinh năm 1972 nhận định bất cứ ai cũng có quyền đánh giá, nhận xét về một vấn đề. Đó không phải là hình thức "mượn lùm xùm đánh bóng tên tuổi hay ra mắt sản phẩm" như nhiều người nghĩ.

Hiện tại, sau nhiều lần gây bão dư luận, Mỹ Lệ tâm sự, năm mới cô chỉ mong có được cuộc sống êm ả, giữ hình ảnh cho chồng con và tạo dựng được sự nghiệp bền vững.

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Từ khóa:   Hoài Linh Hồ Văn Cường Mỹ Lệ

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