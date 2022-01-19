Ông Đoàn Ngọc Hải tiết lộ mối quan hệ thực sự với Việt Hương, gọi thẳng tên Hoài Linh: 'Anh ấy đã sửa sai và đứng dậy'

Hậu trường 19/01/2022 10:36

Mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải đã nhắc thẳng tên Hoài Linh và Việt Hương trong bài viết mới nhất của mình. Theo đó ông Hải chia sẻ việc làm thiện nguyện suốt những ngày qua và nói đến vấn đề Hoài Linh – Việt Hương được nhận giải thưởng danh giá.

Hôm 7/1 vừa qua, Hoài Linh đã góp mặt trong vở kịch cùng với NS Việt Hương, Khương Ngọc và nhiều anh em nghệ sĩ khác. Đa số người hâm mộ và đồng nghiệp hoan nghênh, chào mừng nam nghệ sĩ trở lại với sân khấu và đều công nhận tài năng, tấm lòng cũng như những đóng góp của anh dành cho nghề. Điều này có thể thấy sức nóng của cái tên Hoài Linh chưa bao giờ hạ nhiệt dù đã hơn 7 tháng nam danh hài không hề lộ diện.

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Hoài Linh tái xuất trên sân khấu kịch với vai diễn ông chủ trọ - Ảnh: Internet

Đến tối ngày 17/2, Vnexpress đưa tin, trong sự kiện bế mạc Liên hoan kịch toàn quốc tại Nhà hát Trần Hữu Trang (quận 1), Hoài Linh được trao huy chương với vở Lạc giữa biển người - một trong 26 tác phẩm dự thi Liên hoan kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam. 

Giải thưởng lần này của nam danh hài đã ngay lập tứ khiến netizen nổ ra tranh cãi lớn. Bên cạnh những lời chúc mừng vì màn tái xuất bất ngờ này thì một bộ phận khán giả không hài lòng với việc nam danh hài được nhận huy chương vàng.

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Một bộ phận netizen không hài lòng với giải thưởng nam danh hài nhận được vì cho rằng 'không xứng đáng' - Ảnh chụp màn hình

Đến mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải cũng đã nhắc thẳng tên Hoài Linh và Việt Hương trong bài viết mới nhất của mình và nói đến vấn đề 2 nghệ sĩ này được nhận giải thưởng danh giá.

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Bài viết của ông Đoàn Ngọc Hải - Ảnh chụp màn hình

Ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ: "Tôi nhận được một loạt tin tức về việc nghệ sĩ Hoài Linh và nghệ sĩ Việt Hương đạt được huy chương vàng liên hoan kịch nói toàn quốc 2021.

Việt Hương là người em, người bạn thân thiết của tôi, với anh Hoài Linh thì chúng tôi chưa quen nhau, chưa bao giờ gặp nhau nhưng sắp tới có thể chúng tôi sẽ là bạn của nhau.

Việt Hương đạt huy chương vàng toàn quốc thì gần như là việc bình thường nhưng với anh Hoài Linh mặc dù là một trong mấy danh hài đẳng cấp nhất hiện nay nhưng anh bị những dư luận xấu bao vây, việc anh đạt huy chương vàng là cực kỳ khó khăn, chứng tỏ tâm anh tốt, bản lĩnh rất vững vàng sau những dư luận lùm xùm, sau khi Cha ruột qua đời Điều quan trọng là anh ấy đã sửa sai và đứng dậy".

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Ông Hải đăng kèm ảnh chụp bằng khen của 2 nghệ sĩ Hoài Linh - Việt Hương - Ảnh: FBNV

 

Theo ông Hải, với những gì Việt Hương đã đóng góp suốt thời gian qua thì giải thưởng này hoàn toàn xứng đáng với nữ nghệ sĩ. Tuy nhiên về NS Hoài Linh, vì mới vướng vào ồn ào từ thiện và đang trong thời gian xử lý nên việc nhận được giải thưởng danh giá trên là vô cùng khó khăn và gian nan, điều này khiến ông Hải cho rằng nam danh hài đã sửa sai và đứng dậy.

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Bình luận đồng tình của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Dòng trạng thái của ông Hải hiện vẫn thu hút được sự quan tâm từ dư luận. Bên dưới bài viết, khá đông cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của ông Đoàn Ngọc Hải, đồng thời cho rằng Hoài Linh là nam danh hài sống chân thật, giản dị.

Hoài Linh vừa trở lại đã nhận huy chương vàng, CĐM vội mỉa mai: 'Tự diễn xem với nhau, chẳng khán giả nào công nhận'

Hoài Linh vừa trở lại đã nhận huy chương vàng, CĐM vội mỉa mai: 'Tự diễn xem với nhau, chẳng khán giả nào công nhận'

Trên các diễn đàn mạng, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận mỉa mai giải thưởng lần này của Hoài Linh và cho rằng hiện tại, sau ồn ào từ thiện thì công chúng đã không còn yêu mến nam danh hài nữa.

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Từ khóa:   Hoài Linh Việt Hương Đoàn Ngọc Hải

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