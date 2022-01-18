Hoài Linh thoát 'vận hạn' từ thiện, liên tiếp đón tin VUI nhờ màn tái xuất sau hơn nửa năm rút lui vì scandal

Sau khi trở lại sân khấu vào hôm 7/1 vừa qua, Hoài Linh đã đón nhận tin vui đầu tiên nhờ vào màn tái xuất bất ngờ của mình.

Sau gần 7 tháng ở ẩn vì loạt bê bối liên quan đến quá trình thiện nguyện vào cuối năm 2020, Hoài Linh đã dần trở lại showbiz.

Theo đó, hôm 7/1 vừa qua, Hoài Linh đã góp mặt trong vở kịch cùng với NS Việt Hương, Khương Ngọc và nhiều anh em nghệ sĩ khác. Đa số người hâm mộ và đồng nghiệp hoan nghênh, chào mừng nam nghệ sĩ trở lại với sân khấu và đều công nhận tài năng, tấm lòng cũng như những đóng góp của anh dành cho nghề. Điều này có thể thấy sức nóng của cái tên Hoài Linh chưa bao giờ hạ nhiệt dù đã hơn 7 tháng nam danh hài không hề lộ diện.

NS Hoài Linh nhập tâm vào vai diễn

Việt Hương khóc và ôm lấy NS Hoài Linh

Đến tối ngày 17/2, Vnexpress đưa tin, trong sự kiện bế mạc Liên hoan kịch toàn quốc tại Nhà hát Trần Hữu Trang (quận 1), Hoài Linh được trao huy chương với vở Lạc giữa biển người - một trong 26 tác phẩm dự thi Liên hoan kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam. Nghệ sĩ bận việc riêng nên không góp mặt trong lễ trao giải. Tại hội trường, khi Hoài Linh được xướng tên, nhiều đồng nghiệp như Quốc Thảo, Trịnh Kim Chi, Gia Bảo... vỗ tay chúc mừng.

Nam danh hài từng phải lên tiếng phân trần vì bị dư luận chỉ trích ngâm tiền từ thiện - Ảnh: Internet

Hoài Linh sinh năm 1969, quê ở Quảng Nam. Thập niên 1990, diễn viên gây tiếng vang ở hải ngoại khi đóng kịch hài cùng Vân Sơn. Đầu những năm 2000, nghệ sĩ về nước sống và làm việc. Ngoài diễn kịch, anh làm giám khảo game show, đóng nhiều phim điện ảnh. Cuối tháng 12/2021, sau nửa năm nghệ sĩ vướng ồn ào chậm giải ngân tiền quyên góp cho miền Trung, công an TP.HCM xác định không có dấu hiệu phạm tội.

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