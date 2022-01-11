Hoài Linh 'nếm mật nằm gai' ròng rã nhiều tháng liền, Hứa Minh Đạt nói đúng 1 chữ đủ thấy được con người thật của 'đàn anh'

Hậu trường 11/01/2022 14:24

Mới đây, sau đêm diễn thành công hậu ồn ào từ thiện, NS Hoài Linh nhận được vô số lời chúc mừng từ CĐM. Hơn ai hết, là một người em thân thiết, Hứa Minh Đạt cũng có đôi dòng tâm sự gửi tới đàn anh khiến dư luận chú ý.

Tháng 6/2021, cả cõi mạng dậy sóng vì NS Hoài Linh vướng ồn ào từ thiện. Sau 2 video trần tình sự việc, nam danh hài biến mất khỏi MXH - không hoạt động nghệ thuật, không lộ diện, không đăng tải bất kỳ hoạt động nào. Tại thời điểm đó, không ít netizen cho rằng sự nghiệp của nam danh hài gần như đứng trước "bờ vực thẳm", danh tiếng khó lòng lấy lại được.

Tuy nhiên đến mới đây, Bộ Công an đã công bố kết quả điều tra và khẳng định Hoài Linh không có dấu hiệu ăn chặn tiền từ thiện, do đó không tiến hành khởi tố. Thông tin này đã ngay lập tức khiến dư luận nổ ra nhiều ý kiến trái chiều. Mặc dù vẫn còn một số lời bàn tán song không thể phủ nhận độ hot của Hoài Linh. Khán giả đồng loạt "vỗ tay rào rào" chờ đợi màn tái xuất của "anh Bốn" sau khi được minh oan.

Đến ngày 7/1 vừa qua, NS Hoài Linh đã chính thức trở lại sân khấu sau hơn nửa năm ở ẩn. Nam danh hài tham gia vở kịch cùng Việt Hương tại TP.HCM. Ngay sau đó, hàng loạt nghệ sĩ đã có động thái chúc mừng đàn anh trên trang cá nhân.

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Hoài Linh trở lại sân khấu hôm 7/1 - Ảnh: Internet

Cách đây ít giờ, Hứa Minh Đạt cũng đã đăng tải bài viết ngắn gọn ủng hộ Hoài Linh. Chỉ 1 vài câu từ ngắn gọn đã phần nào nói lên được con người thật của người đồng nghiệp mà ông xã Lâm Vỹ Dạ kính trọng. Cụ thể, Hứa Minh Đạt viết: "Lúc đầu tôi nghĩ chữ tài, nhưng chữ tâm quá lớn, cuối cùng chữ nhẫn mới là anh".

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Bài đăng của Hứa Minh Đạt - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, nam nghệ sĩ cho rằng đàn anh không chỉ là một người có tài có tâm mà còn nhẫn nhịn khiến nhiều người khâm phục. Tại thời điểm hứng chịu chỉ trích của dư luận, Hoài Linh gần như bốc hơi khỏi làng giải trí. Không biện minh, không lên tiếng cũng không lộ diện,, chỉ sau khi có kết quả điều tra của cơ quan chức năng, nam dnah hài mới tái xuất.

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Ông xã Lâm Vỹ Dạ ngưỡng mộ Hoài Linh vì một chữ 'nhẫn' - Ảnh: Internet
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CĐM đồng tình với ông xã Lâm Vỹ Dạ - Ảnh chụp màn hình

Dưới bài viết của Hứa Minh Đạt, đông đảo đồng nghiệp và khán giả cũng bày tỏ sự tin yêu dành cho Hoài Linh đồng thời hy vọng sau khoảng thời gian vắng bóng, "anh Bốn" sẽ "hâm nóng" sân khấu, trở lại mạnh mẽ trong thời gian tới.

Từ khóa:   Hứa Minh Đạt Hoài Linh Hoài Linh trở lại showbiz

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