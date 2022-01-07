Hé lộ vai diễn trong màn tái xuất 'thế kỷ' của Hoài Linh: Chính chủ vẫn giữ thái độ im lặng mặc tin vui đến tới tấp

Hậu trường 07/01/2022 09:50

Sau thông báo quay trở lại showbiz bằng vở kịch hợp tác với Việt Hương, Khương Ngọc, Hoài Linh tiếp tục đón tin vui cực lớn, đánh dấu màn tái xuất 'thế kỷ' hậu loạt biến cố lớn.

Sau gần 7 tháng ở ẩn hậu ồn ào ngâm tiền từ thiện, mới đây ngay sau khi được "minh oan", Hoài Linh đã dần trở lại showbiz. 

Cụ thể, thông tin nam danh hài tham gia dự án “Lạc giữa biển người” cùng với Khương Ngọc, Việt Hương đã thu hút chú ý của khán giả. Có thể nói đây là vở kịch đầu tiên đánh dấu sự trở lại của Hoài Linh sau nhiều tháng bị CĐM chỉ trích, đòi tẩy chay.

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Màn tái xuất đáng mong đợi của Hoài Linh - Ảnh: Internet

Được biết, vở kịch sẽ chính thức được chiếu vào ngày 7/1/2022. Trong đó, danh hài Hoài Linh vào vai ông chủ nhà trọ tốt bụng.

Mặc dù từng đứng trước mũi dùi của dư luận trong một thời gian dài, song đến nay, khi poster vở kịch được tung ra va bắt đầu mở bán vé, khán giả, đặc biệt là fan hâm mộ của "anh Bốn" đã hào hứng và mong mỏi chờ đợi.

Vé của vở kịch đã hoàn toàn "cháy", tẩu tán vô cùng nhan chóng. Có thể nói đây là tin mừng dành cho Hoài Linh trong dự án đầu nam danh hài tái xuất. Tuy nhiên, mặc cho MXH chia sẻ rùm beng poster và mừng rõ vì thông tin tái xuất, song nam danh hài vẫn không có bất kì cập nhật nào trên trang cá nhân.

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Mặc dù lượng người theo dõi kênh Youtube của Hoài Linh giảm sút đáng kể nhưng độ HOT gần như không suy giảm - Ảnh: Internet

Trước đó, vào tháng 5/2021, Hoài Linh bị một nữ doanh nhân đấu tố gay gắt. Người này liên tục réo tên và khẳng định nam danh hài đã ăn chặn số tiền hơn 14 tỷ cứu trợ đồng bào miền Trung. Ngay sau đó, đích thân Hoài Linh đã lên tiếng thừa nhận việc chậm trễ trong quá trình giải ngân, song nam danh hài phủ nhận việc bản thân ăn chặn.

Đến cuối tháng 12/2021, công an TP.HCM đã công bố kết luận chính thức liên quan đến việc NS Hoài Linh bị tố lừa đảo. Theo kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, lực lượng chức năng đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. 

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Nam danh hài được minh oan sau gần 7 tháng vướng lùm xùm - Ảnh: Internet

Hiện tại, trước sự trở lại của Hoài Linh, người hâm mộ đều mong rằng nam danh hài sẽ sớm hoạt động sôi nổi như trước kia để chứng tỏ được tài năng, sức hút của mình sau loạt ồn ào chấn động cõi mạng.

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Hoài Linh chỉ vừa báo tin vui được hơn 1 tuần thì khán giả lại phát hiện Hoài Lâm cũng đang âm thầm tái xuất sân khấu.

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Từ khóa:   Hoài Linh Hoài Linh tái xuất Hoài Linh từ thiện

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