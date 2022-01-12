Con trai nuôi Hoài Linh thể hiện cực mùi mẫn ca khúc Bậu Ơi Đừng Khóc, CĐM bồi hồi thương nhớ cố ca sĩ Phi Nhung

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một phiên bản nam của Bậu ơi đừng khóc với giọng hát đậm chất trữ tình của ca sĩ Hoài Lâm. Ngay lập tức, fan hâm mộ không khỏi nghẹn ngào thương nhớ cố ca sĩ Phi Nhung.

Mới đây, CĐM không khỏi xúc động khi chứng kiến Phi Nhung bất ngờ góp mặt trong top 3 đề cử ca sĩ hát nhạc dân ca của năm, với ca khúc Bậu ơi đừng khóc. Nữ ca sĩ ghi dấu ấn đậm với khán giả yêu nhạc bằng ca khúc của tác giả Hamlet Trương - Ảnh: Internet Đồng thời ca khúc "bậu ơi đừng khóc" do cô thể hiện cũng góp mặt tại đề cử ca khúc của năm. Được biết đây là bài hát do tác giả Hamlet Trương chấp bút. Thuở sinh thời, giọng ca Bông Điên Điển rất thích ca khúc này. Cố ca sĩ đã có liên lệ "bà bầu lô tô" Lộ Lộ cũng như Hamlet Trương để xin hát lại. Được biết, thuở sinh thời, ca sĩ Phi Nhung rất yêu thích ca khúc này, thậm chí những giây phút nằm trên giường bệnh, giọng khàn, ho liên tục nhưng nữ ca sĩ vẫn ngân nga ca khúc này để gửi đến fan hâm mộ.

Nằm trên giường bệnh, Phi Nhung vẫn lạc quan hát Bậu Ơi Đừng Khóc - Ảnh cắt từ clip Có lẽ vì vậy mà mỗi lần ca khúc này vang lên đều khiến khán giả yêu mến Phi Nhung nghẹn ngào, xúc động. Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một phiên bản nam của Bậu ơi đừng khóc với giọng hát đậm chất trữ tình của ca sĩ Hoài Lâm.

Hoài Lâm biểu diễn Bậu Ơi Đừng Khóc - Ảnh cắt từ clip Được biết, đây là phiên bản Bậu ơi đừng khóc được Hoài Lâm hát cách đây khá lâu, nhưng đến hiện tại lại được lan rộng đến công chúng. Với giọng hát đong đầy cảm xúc, đoạn clip phiên bản fanmade đầy ngọt ngào và nhiều cảm xúc đã khiến CĐM như chìm đắm trong từng lời ca, tiếng hát. Nam ca sĩ đã bắt đầu đi hát trở lại sau nhiều biến cố trong cuộc sống - Ảnh: Internet Thời gian vừa qua, Hoài Lâm gần như "ở ẩn" và chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong các clip được bạn bè hoặc "người qua đường" ghi lại được, song vẻ ngoài "xuống sắc" cùng gu ăn mặc "lạ đời" khiến cho dư luận không khỏi "sốc". Đến mới đây, sau khi lộ diện trong một clip đi hát ở quán cà phê, "con nuôi" Hoài Linh đã lấy lại phong độ chỉn chu và bảnh bao như này nào.

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