Cháu ngoại Phi Nhung tay ôm chặt món quà đặc biệt gửi đến bà, nhoẻn miệng cười bên di ảnh khiến CĐM xót xa 'chắc con nhớ bà ngoại lắm!'

Sau hơn 100 ngày Phi Nhung không may qua đời vì COVID-19, đến nay người thân, bạn bè và fan hâm mộ vẫn không nguôi nỗi xót xa cho một tài năng nhưng bạc mệnh.

Mới đây, trước buổi cúng thất được tổ chức tại Việt Nam, hình ảnh một fan lớn tuổi đã có mặt tại nơi thờ cúng của cố nghệ sĩ Phi Nhung để thắp nhang khiến cho CĐM không khỏi xúc động. Khi đến nơi, cụ ông mới biết lễ cúng 100 ngày chưa diễn ra. Chứng kiến cảnh cụ ông lớn tuổi, đi không vững nhưng vẫn lặn lội đến tưởng nhớ nữ nghệ sĩ quá cố, ai cũng nghẹn ngào xót xa. Bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy Phi Nhung được người hâm mộ yêu thương đến nhường nào.