Cháu ngoại Phi Nhung tay ôm chặt món quà đặc biệt gửi đến bà, nhoẻn miệng cười bên di ảnh khiến CĐM xót xa 'chắc con nhớ bà ngoại lắm!'

Trên trang cá nhân, Wendy Phạm đã chia sẻ ảnh con trai đầu đứng cạnh di ảnh cố ca sĩ Phi Nhung, trên tay ôm một món quà đặc biệt gửi đến bà ngoại.
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Sau hơn 100 ngày Phi Nhung không may qua đời vì COVID-19, đến nay người thân, bạn bè và fan hâm mộ vẫn không nguôi nỗi xót xa cho một tài năng nhưng bạc mệnh.
Mới đây, trước buổi cúng thất được tổ chức tại Việt Nam, hình ảnh một fan lớn tuổi đã có mặt tại nơi thờ cúng của cố nghệ sĩ Phi Nhung để thắp nhang khiến cho CĐM không khỏi xúc động. Khi đến nơi, cụ ông mới biết lễ cúng 100 ngày chưa diễn ra. Chứng kiến cảnh cụ ông lớn tuổi, đi không vững nhưng vẫn lặn lội đến tưởng nhớ nữ nghệ sĩ quá cố, ai cũng nghẹn ngào xót xa. Bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy Phi Nhung được người hâm mộ yêu thương đến nhường nào.
Cách đây, ít giờ, trên trang cá nhân, con gái Wendy cũng chia sẻ thêm hình ảnh tại Mỹ nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Cụ thể, con trai đầu của Wendy tay ôm một hộp thủy tinh, bên trong có thể là sao giấy may mắn được fan gửi tặng bà ngoại. Cậu bé ôm chặt hộp quà, nhoẻn miệng cười bên di ảnh bà. Đính kèm ảnh, Wendy Phạm viết: "Cảm ơn người nào tặng cho bà ngoại quà".
Được biết, bé trai đầu của con gái Phi Nhung tên là Nathan. Thuở sinh thời, giọng ca Bông Điên Điển thường xuyên bay qua lại giữa Mỹ và Việt Nam để thăm gia đình con gái.
Trước khi nhập viện điều trị COVID-19, cố ca sĩ từng có ý định về Mỹ để gặp cháu thứ hai, nhưng sau cùng lại quyết định ở lại để làm từ thiện. Sau đó, nữ ca sĩ không may qua đời vì mắc COVID-19 trong quá trình làm thiện nguyện. Giọng ca bolero ra đi để lại niềm tiếc thương cho người thân, bạn bè, người hâm mộ.