Đồng nghiệp thân thiết tiết lộ thấy Phi Nhung về báo mộng, khóc nghẹn khi nghe lời 'cầu xin' của đàn em quá cố

Hậu trường 10/01/2022 16:00

Sau lễ cúng thất 100 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung, người chị thân thiết Trizzie Phương Trinh đã tiết lộ điều tâm linh liên quan đến nguyện ước khi còn sống của giọng ca Bông Điên Điển.

Sau lễ cúng thất 100 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung, người chị gái thân thiết Trizzie Phương Trinh bất ngờ có dòng trạng thái dài trên trang cá nhân tiết lộ về một lần đàn em thân thiết về báo mộng giữa đêm.

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Bài đăng của Trizzie Phương Trinh - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, Trizzie Phương Trinh viết: "Có một lần Nhung về trong mơ khóc và nói rằng. Em còn một tâm nguyện mà em làm chưa xong, em cần nhờ chị giúp em. Lúc đó mình hỏi Nhung, em cần chị làm gì em cứ nói đi, nếu chị làm được trong khả năng của chị, chị sẽ làm, Nhung nói, em có 3 đứa con gái nuôi đang đi hát, em muốn chị giúp tụi nó phát triển sự nghiệp của tụi nó, sau này chúng sẽ là nhân tài của nước Việt Nam".

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Thuở sinh thời, Phi Nhung coi Trizzie Phương Trinh như chị ruột - Ảnh: Internet

 

Trizzie Phương Trinh cho biết ban đầu, bản thân cô không biết 3 cô con gái nuôi của Phi Nhung là ai vì cố ca sĩ có quá nhiều con nuôi, nhưng trong giấc mộng, Phi Nhung vẫn cố gắng nhờ vả đàn chị. Thậm chí vợ cũ Bằng Kiều còn cho biết, trong mơ, Phi Nhung nắm lấy tay mình và khẳng định chắc nịch: "Chị cứ nhận lời đi, mọi thứ em sẽ sắp xếp".

 

Được biết, 3 cô con gái nuôi mà Phi Nhung nhắc đến là Thiêng Ngân - Quỳnh Trang - Tuyết Nhung. Mới đây, để tưởng nhớ và tri ân mẹ, cả ba đã được phía sân khấu Thúy Nga đưa sang Mỹ để biểu diễn, song đến cuối lại không thể xuất ngoại vì không được duyệt visa.

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Phi Nhung có 3 cô con gái nuôi theo nghiệp cầm MIC - Ảnh: Internet

Hôm qua 9/1, 3 người con gái nuôi của Phi Nhung đã ra mắt sản phẩm và đăng tải lên YouTube.

Trong bài đăng của mình, Trizzie Phương Trinh cũng không quên chia sẻ dự án phim ngắn của 3 người con gái nuôi của Phi Nhung và hi vọng khán giả có thể ủng hộ các con để hoàn thành ước nguyện của lúc sinh thời của giọng ca Bông Điên Điển.

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Vợ cũ Bằng Kiều dặn dò con gái cố ca sĩ - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài viết, đáp lại lời cảm ơn của con gái nuôi cố ca sĩ Phi Nhung - Tuyết Nhung, Trizzie Phương Trinh dặn dò: "Tương lai của các con còn dài. Hãy học hỏi mẹ Nhung của các con. Dì tin là các con sẽ thành công".

Sau hơn 100 ngày Phi Nhung qua đời, con gái nuôi tiết lộ 'điều đặc biệt' dành cho cố ca sĩ, tuyệt nhiên vẫn không có Hồ Văn Cường!

Sau hơn 100 ngày Phi Nhung qua đời, con gái nuôi tiết lộ 'điều đặc biệt' dành cho cố ca sĩ, tuyệt nhiên vẫn không có Hồ Văn Cường!

Mới đây, Phạm Tuyết Nhung - con gái nuôi cố ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ về dự án âm nhạc của mình và 2 người chị em khác để tưởng nhớ mẹ nuôi sau khi chuyến đi diễn ở Mỹ không thành.

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