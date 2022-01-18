Hoài Linh vừa trở lại đã nhận huy chương vàng, CĐM vội mỉa mai: 'Tự diễn xem với nhau, chẳng khán giả nào công nhận'

Hậu trường 18/01/2022 16:34

Trên các diễn đàn mạng, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận mỉa mai giải thưởng lần này của Hoài Linh và cho rằng hiện tại, sau ồn ào từ thiện thì công chúng đã không còn yêu mến nam danh hài nữa.

Sau gần 7 tháng ở ẩn vì loạt bê bối liên quan đến quá trình thiện nguyện vào cuối năm 2020, Hoài Linh đã dần trở lại showbiz. 

Theo đó, hôm 7/1 vừa qua, Hoài Linh đã góp mặt trong vở kịch cùng với NS Việt Hương, Khương Ngọc và nhiều anh em nghệ sĩ khác. Đa số người hâm mộ và đồng nghiệp hoan nghênh, chào mừng nam nghệ sĩ trở lại với sân khấu và đều công nhận tài năng, tấm lòng cũng như những đóng góp của anh dành cho nghề. Điều này có thể thấy sức nóng của cái tên Hoài Linh chưa bao giờ hạ nhiệt dù đã hơn 7 tháng nam danh hài không hề lộ diện.

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Hoài Linh trở lại sân khấu hôm 7/1 - Ảnh: Internet

 

Đến tối ngày 17/2, Vnexpress đưa tin, trong sự kiện bế mạc Liên hoan kịch toàn quốc tại Nhà hát Trần Hữu Trang (quận 1), Hoài Linh được trao huy chương với vở Lạc giữa biển người - một trong 26 tác phẩm dự thi Liên hoan kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam. Nghệ sĩ bận việc riêng nên không góp mặt trong lễ trao giải. Tại hội trường, khi Hoài Linh được xướng tên, nhiều đồng nghiệp như Quốc Thảo, Trịnh Kim Chi, Gia Bảo... vỗ tay chúc mừng.

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Nam diễn viên Minh Luân đăng tải ảnh được cho là giấy chứng nhận giải thưởng mới của nam danh hài Hoài Linh - Ảnh: Internet

Giải thưởng lần này của nam danh hài đã ngay lập tứ khiến netizen nổ ra tranh cãi lớn. Bên cạnh những lời chúc mừng vì màn tái xuất bất ngờ này thì một bộ phận khán giả không hài lòng với việc nam danh hài được nhận huy chương vàng.

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Hoài Linh vừa trở lại sân khấu đã nhận được giải thưởng danh giá - Ảnh: Internet

Trên các diễn đàn mạng, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận mỉa mai giải thưởng lần này của Hoài Linh và cho rằng hiện tại, sau ồn ào từ thiện thì công chúng đã không còn yêu mến Hoài Linh nữa. Thậm chí, một số ý kiến còn gay gắt hơn vì nhận định nam danh hài đang được "tẩy trắng" sau loạt lùm xùm gây tranh cãi.

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Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, vào tháng 5/2021, Hoài Linh từng vướng nhiều chỉ trích vì màn tố "ngâm" tiền thiện nguyện suốt nhiều tháng liền. Tại thời điểm đó, nam danh hài đã 2 lần lên tiếng phân trần, sau đó mất hút khỏi làng giải trí.

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