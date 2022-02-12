MXH bất ngờ xôn xao trước một loạt hình ảnh được cho là chụp lại bức thư viết tay của Hồ Văn Cường gửi cho mẹ nuôi Phi Nhung với nội dung liên quan đến một loạt ồn ào, mâu thuẫn giữa hai mẹ con trong thời gian trước khi cố ca sĩ qua đời.

Thời gian gần đây, mặc dù im ắng khá lâu, chỉ gần đây mới trở lại showbiz, nhưng cuộc sống của Hồ Văn Cường vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận. Hồ Văn Cường dần trở lại đường đua âm nhạc sau nhiều biến cố - Ảnh: Internet Đến mới đây, MXH bất ngờ xôn xao trước một loạt hình ảnh được cho là chụp lại bức thư viết tay của Hồ Văn Cường gửi cho mẹ nuôi Phi Nhung với nội dung liên quan đến một loạt ồn ào, mâu thuẫn giữa hai mẹ con trong thời gian trước khi cố ca sĩ qua đời.

Nôi dung bức thư được cư dân mạng đăng tải trên MXH - Ảnh: Internet Theo như nội dung của bức thư, Hồ Văn Cường nhận lỗi khi phát tán thông tin sai sự thật cho một người chị là fan thân thiết của nam ca sĩ. Giọng ca sinh năm 2003 phủ nhận một loạt thông tin sai sự thật về mẹ nuôi và khẳng định bản thân bị xúi giục ra ở riêng. Anh cũng bác bỏ toàn bộ thông tin về việc mình bị đe dọa tính mạng và việc bị bán thận hay gia đình bị hãm hại.

"Qua đây con cũng gửi lời xin lỗi đến mẹ Nhung vì nghe lời người ngoài nên bị lợi dụng, đã làm tổn hại thanh danh của mẹ. Con mong mẹ có thể chấp nhận lời xin lỗi của con. Con xin lỗi ba mẹ của con vì đã làm ba mẹ buồn, lo lắng cho con. Con sẽ rút kinh nghiệm về sau, mong mẹ Nhung và ba mẹ tha lỗi cho con", Hồ Văn Cường xin lỗi ở phần cuối bức thư. Hiện gia đình nam ca sĩ đã thuê nhà ở riêng - Ảnh: Internet Dù chưa biết chính xác bức thư này có phải do chính tay Hồ Văn Cường viết hay không nhưng nội dung bên trong đã khiến dư luận vô cùng hoang mang. Được biết, trước đó, vào giữa năm 2021, Phi Nhung và Hồ Văn Cường từng xảy ra mâu thuẫn nảy lửa trên MXH. Cụ thể, tại thời điểm đó, nhiều cư dân mạng xôn xao việc Phi Nhung ép buộc Hồ Văn Cường đi hát nhưng giữ toàn bộ tiền cát xê. CHưa dừng lại ở đó, nhiều thông tin lan truyền trên MXH còn khẳng định giọng ca gốc Tiền Giang phải lao động rất cực ở quán chay nhà Phi Nhung. Tuy nhiên, ngay sau khi lùm xùm nổ ra, cả Phi Nhung và Hồ Văn Cường đều đã lên tiếng bác bỏ và khẳng định tình cảm mẹ con giữa cả hai vẫn tốt đẹp.

Hồ Văn Cường 'chật vật' trở lại MXH: Vừa lập fanpage đã bị 'chơi xấu', đánh sập ngay tức thì? Mới đây, MXH bất ngờ xôn xao thông tin nam ca sĩ Hồ Văn Cường đã có tài khoản Fanpage tuy nhiên lại bị đánh sập ngay sau đó ít lâu.

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