Mạnh Quỳnh bức xúc vì bị mỉa mai mượn Phi Nhung để PR tên tuổi, danh ca Hương Lan phán 'GẮT' về những nhân vật 'sống giả tạo'

Hậu trường 17/02/2022 17:08

Nữ danh ca Hương Lan đã có dòng bình luận an ủi Mạnh Quỳnh, đồng thời ám chỉ có những người giả nhân giả nghĩa, sống giả tạo sau khi Phi Nhung mất.

Mới đây, Mạnh Quỳnh bất ngờ đăng đàn bày tỏ thái độ vô cùng búc xúc khi bị phán xét, bình phẩm không đúng trên mạng xã hội có liên quan đến người bạn quá cố - Ca sĩ Phi Nhung. Giọng ca "Xuân vắng em" cho biết, anh bị nhiều người chỉ trích là làm màu, lấy Phi Nhung ra để PR, đánh bóng tên tuổi, câu view cho các sản phẩm âm nhạc. Cũng vì chuyện này mà nam ca sĩ đã phải xóa đi nhiều bài viết liên quan đến người bạn quá cố và từng tuyên bố sẽ không bao giờ nhắc đến Phi Nhung trên MXH nữa. 

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Bài đăng hôm 15/2 của Mạnh Quỳnh - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Mạnh Quỳnh đã thu hút không ít ý kiến ủng hộ từ đồng nghiệp và khán giả. Đa số đều tỏ ra bức xúc thay cho Mạnh Quỳnh. Đáng chú ý nhất là bình luận dài của danh ca Hương Lan. Nữ danh ca an ủi Mạnh Quỳnh, đồng thời ám chỉ có những người giả nhân giả nghĩa, sống giả tạo sau khi Phi Nhung mất.

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Danh ca Hương Lan có tiết lộ gây sốc về những nhân vật sống giả tạo với Phi Nhung - Ảnh: Internet

Cụ thể, Hương Lan viết: "Mạnh Quỳnh ơi, chị là người ít khi comment chuyện người khác vì ngay facebook của chị giờ cũng ít khi chị vào vì nhiều lí do, Hôm nay vào đây hi vọng rằng Quỳnh đọc hết những comment này. Theo kinh nghiệm nhỏ thôi, 61 năm trong nghề, vui ít buồn nhiều, nhưng chị luôn đứng trên dư luận dù tốt dù xấu. Mình nên nghĩ đến những người yêu mến mình, ủng hộ mình. Những người không thích mình thì để ý làm gì?

Tính chị không thích 'phô trương' những chuyện 'không đúng sự thật'. Chị là người đã từng thức đêm dậy sớm để tập tành cho Phi Nhung mỗi khi Phi Nhung thu ca vọng cổ. Từng la rầy Nhung khi em méc với chị là Nhung này nọ. Chị la rầy Nhung và Nhung từng nói: 'Chị hai đừng bênh Mạnh Quỳnh'. Phi Nhung mất là một điều đáng buồn và là sự mất mát trong ngành sân khấu của Việt Nam ở hải ngoại cũng như trong nước. Chị buồn lắm!

Chị đi thăm và tâm sự lúc vắng người vì chị nghĩ đó là giây phút riêng tư của chị và Nhung. Có người đã gọi hỏi sao chị không đến thăm Phi Nhung? Chị chỉ làm thinh. Vì những người đã từng không ưa Phi Nhung giờ khóc lóc hơn cha mẹ họ chết. Đó là vì cái gì? Vì đang quay hình đó em.

Chị viết đây đã quá dài. Chị em mình có dịp sẽ gặp nhau. Chỉ nhắc nhở Mạnh Quỳnh là mình còn được đứng sân khấu, còn được khán giả thương là còn nhiều sự ganh tị dèm pha. Quỳnh hãy nghĩ đến những khán giả đang thương mến mình, em nhé. Chúc em luôn bình an trong tâm hồn và hạnh phúc bên gia đình".

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Bình luận của nữ danh ca bên dưới bài đăng của Mạnh Quỳnh - Ảnh: Internet

 

Bình luận dài của nữ danh ca đã thu hút không ít sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh những ý kiến đồng cảm và thầm cảm ơn Hương Lan vì đoạn tình cảm tốt đẹp mà cô dành cho cố ca sĩ Phi Nhung thì nhiều người cũng vô cùng thắc mắc về những nhân vật "từng ghét Phi Nhung" mà danh ca Hương Lan nhắc đến. Hiện, dòng bình luận của danh ca Hương Lan vẫn đang nhận về vô số ý kiến của CĐM.

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Từ khóa:   Phi Nhung danh ca Hương Lan Mạnh Quỳnh

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