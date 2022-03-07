Fanpage hơn 3 triệu người theo dõi của Phi Nhung có cập nhật MỚI, CĐM xúc động trước dòng trạng thái chỉ vỏn vẹn 12 chữ

Hậu trường 07/03/2022 08:50

Trang fanpage Facebook hơn 3 triệu followers của cố ca sĩ Phi Nhung vẫn được con gái Wendy Pham và 1 số người thân cận quản lý và thường xuyên đăng tải hình ảnh của cố ca sĩ.

Sau gần nửa năm kể từ lúc ca sĩ Phi Nhung qua đời, giọng ca Bông Điên Điển vẫn được khán giả yêu mến, nhớ thương. Không ít cư dân mạng, đặc biệt là fan hâm mộ của nữ ca sĩ vẫn nghẹn ngào, xúc động khi nhìn thấy hình ảnh lúc sinh thời của cô trên MXH. 

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Nữ ca sĩ đã ra đi gần nửa năm nhưng hình ảnh và giọng hát của cô luôn còn mãi trong lòng người hâm mộ - Ảnh: Internet

Mới đây, Facebook tích xanh của Phi Nhung bất ngờ chia sẻ link Youtube ca khúc Ngồi Buồn Nhớ Mẹ do nữ ca sĩ thể hiện, kèm dòng tạng thái: "Thay lời muốn nói... tặng đàn GÀ CON của mẹ Phi Nhung".

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Món quà nhỏ được ekip gửi đến khán giả - Ảnh chụp màn hình

Được biết, sau khi Phi Nhung mất, trang cá nhân của cô đã được đặt ở chế độ tưởng nhớ. Tuy nhiên, trang fanpage Facebook hơn 3 triệu followers của cố ca sĩ vẫn được con gái Wendy Pham và 1 số người thân cận quản lý và thường xuyên đăng tải hình ảnh của cố ca sĩ. Link bài hát mới đây được xem như một món quà nhỏ mà ekip của giọng ca Bậu Ơi Đừng Khóc dành cho những fan luôn yêu thương, quan tâm đến một Phi Nhung.

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Hình ảnh Phi Nhung hát trên giường bệnh từng gây xúc động mạnh - Ảnh cắt từ clip

Thuở sinh thời, Phi Nhung nổi tiếng là một nữ ca sĩ có tấm lòng nhân hậu và luôn hết lòng vì nghệ thuật. Thậm chí, những ngày tháng cuối đời, Phi Nhung vẫn muốn cống hiện cho nghệ thuật, trên giường bệnh, nữ ca sĩ vẫn ngân nga ca khúc Bậu Ơi Đừng Khóc để động viên fan hâm mộ yên lòng. 

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Từ khóa:   Phi Nhung ca sĩ Phi Nhung NS Phi Nhung qua đời

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