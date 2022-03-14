Phương Thanh 'trăn trở' 2 từ 'NGHỆ SĨ': 'Ngôi sao chỉ là nhất thời còn nghệ sĩ là cả đời,... không ai đi khách cả, không ai vơ vét tiền kiểu đó'

Hậu trường 14/03/2022 15:19

Mới đây, Phương Thanh đã có những chia sẻ rất "đời" về 2 từ "nghệ sĩ" khiến nhiều cư dân mạng phải bàng hoàng khi nữ ca sĩ trực tiếp nhắc đến vấn đề "đạo đức" trong giới giải trí.

Nổi tiếng là nữ ca sĩ thẳng thắn, bộc trực, Phương Thanh thường xuyên có nhiều phát ngôn trình bày quan điểm cá nhân về giới nghệ sĩ. Đặc biệt, trong năm 2021 vừa qua, tại thời điểm nhiều đồng nghiệp vướng phải loạt ồn ào khiến công chúng dần mất thiện cảm, Phương Thanh nhiều lần lên tiếng vô cùng gắt trên MXH.

Đến mới đây, trao đổi với PV Thanh Niên, nữ ca sĩ không ngần ngại tiết lộ bản thân vô cùng "trăn trở" với 2 từ "nghệ sĩ". Theo đó, giọng ca Giã Từ Dĩ vãng tiết lộ: "Những người làm nghề thực thụ, họ giữ gìn hai chữ nghệ sĩ dữ lắm, vì từ nghệ sĩ còn lớn hơn cả từ ngôi sao nữa. Khi một người trở nên nổi tiếng ở một thời điểm nào đó thì họ được gọi là ngôi sao, còn khi gọi là nghệ sĩ rồi thì đó là nghiệp thiện lương cả đời. Những điều tôi nói ra là đúng tâm tư của những người nghệ sĩ thực thụ. Còn những người không làm nghề mà lạm dụng hai chữ nghệ sĩ thì tôi mong rằng họ hãy tha cho chúng tôi đi, để chúng tôi làm nghề. Chứ các bạn vào quậy phá nhiều quá, khiến sự danh giá của nghệ sĩ bị mất đi và đã đến lúc chúng tôi phải đứng lên bảo vệ hai chữ nghệ sĩ".

Phương Thanh 'trăn trở' 2 từ 'NGHỆ SĨ': 'Ngôi sao chỉ là nhất thời còn nghệ sĩ là cả đời,... không ai đi khách cả, không ai vơ vét tiền kiểu đó' - Ảnh 1
Ca sĩ Phương Thanh - Ảnh: Internet

Đáng chú ý hơn, giọng ca sinh năm 1973 còn thẳng thừng "lên án" một số người tự xưng là "nghệ sĩ" nhưng lại "đi khách" và có nhiều hành vi không xứng đáng với danh xưng "nghệ sĩ". Phương Thanh nêu rõ: "Nghệ sĩ không ai đi làm gái hay đi khách cả, không ai vơ vét tiền kiểu đó. Nói thật, những dòng trạng thái của tôi, những nghệ sĩ thực thụ rất thích bởi vì họ muốn nói nhưng lại không chịu được áp lực".

Thời gian vừa qua, không ít cái tên đình đám làng giải trí Việt đã vướng phải nhiều ồn ào gây náo loạn cõi mạng, thậm chí nhiều cái tên còn khiến công chúng phẫn nộ đến mức đòi tẩy chay vì cho rằng không đủ "đạo đức" để làm nghề. Chia sẻ về vấn đề này, Phương Thanh nhận định: "Tất cả ngôi sao hay nghệ sĩ đều có thị phi, trong đó, có cả tôi luôn. Tuy nhiên, mình phải xem là thị phi đó do bản thân tạo ra hay người ta hại mình, đó mới quan trọng. Nhiều nghệ sĩ vướng ồn ào thì những người trong giới cũng bị ảnh hưởng, tuy nhiên, nó không tác động quá nhiều đến những nghệ sĩ cố gắng chinh phục khán giả. Vì chuyện cá nhân từng người không ảnh hưởng đến số chung. Trong bất kỳ giới nào cũng có người tốt kẻ xấu, chỉ là vừa rồi bị scandal nhiều quá. Nếu có hiểu lầm thì mình phải chinh phục lại khán giả còn hiểu đúng thì ráng chịu vì đó là nghiệp, kể cả tôi cũng thế. Không phải lúc nào con đường của mình cũng bằng phẳng, phải có chông gai. Kể từ chuyện vừa rồi, chúng tôi phải chinh phục khán giả lại từ đầu vì khán giả luôn có quyền không thích và bỏ rơi nghệ sĩ".

Phương Thanh 'trăn trở' 2 từ 'NGHỆ SĨ': 'Ngôi sao chỉ là nhất thời còn nghệ sĩ là cả đời,... không ai đi khách cả, không ai vơ vét tiền kiểu đó' - Ảnh 2
Phương Thanh 'trăn trở' 2 từ 'NGHỆ SĨ': 'Ngôi sao chỉ là nhất thời còn nghệ sĩ là cả đời,... không ai đi khách cả, không ai vơ vét tiền kiểu đó' - Ảnh 3
Nữ ca sĩ không ít lần lên tiếng về giới nghệ sĩ - Ảnh chụp màn hình

Được biết, Phương Thanh cũng là cái tên từng vướng phải nhiều lùm xùm, gần đây nhất phải kể đến ồn òa kêu gọi từ thiện. Tuy nhiên, khi đối diện với sự hoài nghi của cư dân mạng, Phương Thanh không giữ im lặng hay trốn tránh mà công khai đáp trả trên trang cá nhân. Tại thời điểm nữ ca sĩ bị tố có trong nhóm chat nói xấu một nữ CEO, giọng ca Đêm Lao Xao quyết thanh minh đến cùng và tuyên bố chắc như đinh đóng cột về việc bản thân không "kéo bè kéo phái", không "chơi xấu" bất kỳ ai. 

Phương Thanh 'trăn trở' 2 từ 'NGHỆ SĨ': 'Ngôi sao chỉ là nhất thời còn nghệ sĩ là cả đời,... không ai đi khách cả, không ai vơ vét tiền kiểu đó' - Ảnh 4
Phương Thanh thẳng thắn chia sẻ về scandal của bản thân trên MXH và không ngại 'đấu tranh' tới cùng để chứng minh bản thân - Ảnh: Internet

Hiện tại, nữ ca sĩ đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả vì những phát ngôn thẳng thắn, không kiêng dè ai. Bên cạnh đó, việc trở lại showbiz với vai trò huấn luyện viên Rock Việt của Phương Thanh cũng được công chúng đón nhận nhiệt tình.

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