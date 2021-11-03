Bị loạt 'thế lực' hacker 'phá bĩnh' suốt 10 năm qua, Phương Thanh 'đánh trận cuối', tuyên bố sẽ 'canh me' để tóm gọn chủ mưu

Hậu trường 03/11/2021 14:37

Trưa ngày 3/11, nữ ca sĩ Phương Thanh bất ngờ có bài đăng thông báo bản thân bị nhiều thế lực hacker "phá bĩnh".

Suốt nhiều tháng nay, giới nghệ sĩ Việt có vẻ như đang đối diện với "hạn" lớn khi hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi của làng giải trí Việt lần lượt gặp ồn ào, thị phi. Từ kiện tụng từ thiện đến quảng cáo sản phảm kém chất lượng đến mức bị khán giả đòi tẩy chay, cấm sóng.

Gần như là người "ngoài cuộc", Phương Thanh liên tục có nhiều dòng trạng thái khó hiểu trên MXH. Hết nhờ Tổ nghiệp chấn chỉnh nghệ sĩ, lại đăng bài ẩn ý "biến lớn". Mới đây nhất, trưa ngày 3/11, nữ ca sĩ tiếp tục có bài đăng thông báo bản thân bị nhiều thế lực hacker "phá bĩnh".

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Bài đăng của 'cô Chanh' - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, trên trang cá nhân, "cô Chanh" đăng một đoạn tin nhắn với một nhân vật được nữ ca sĩ "giới thiệu" là hacker. Người này đã nhắn tin cho Phương Thanh và cho biết có người thuê mình "tấn công", phá nữ ca sĩ. Kèm hình ảnh, Phương Thanh bức xúc lên tiếng: "Chị Chanh biết ai hay thuê các Team IT phá chị Chanh hơn 10 năm nay mà. Mấy hôm nay fanpage chị bị lộn xộn tùm lum không sao. Chỉ sợ MTQ và mọi nguời nhắn tin Chanh không trả lời được.

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Nữ ca sĩ bức xúc vì bị 'chơi xấu' - Ảnh: Internet

Càng sốc hơn khi giọng ca Giã Từ Dĩ Vãng tiết lộ không chỉ có 1 nhóm IT mà là nhiều nhóm, tuy nhiên nữ ca sĩ chỉ liệt kê ra 2 cái tên, ngoài ra sẽ tiết lộ sau. "Không phải chỉ thuê 1 nhóm đâu, thuê rất nhiều nhóm. Team IT TT - Team IT HH... Chị Chanh cảnh cáo nhé, còn vài Team nữa chị chưa nói tên ra. Chị Chanh canh me tóm thằng chủ mưu gian manh, tiểu nhân, hèn hạ. Fanpage của Chanh không phải là không có ai dòm ngó đâu nhé. Chị Chanh sống lại được rồi".

Bên dưới phần bình luận, nữ ca sĩ cũng không quên "trấn an" fan hâm mộ bằng dòng tin nhấn mạnh bản thân đã báo cho Team của mình để  có hướng giải quyết.

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Bình luận của Phương Thanh - Ảnh chụp màn hình

Đây không phải là lần đầu tiên Phương Thanh bức xúc vì bị "chơi xấu". Trước đó, hồi tháng 6, khi lùm xùm giữa giới nghệ sĩ và một nữ CEO nổ ra, Phương Thanh cũng từng bức xúc lên tiếng về vấn đề này khi bất ngờ bị réo tên vì bị cho là có mặt trong nhóm chat nghệ sĩ "nói xấu" nữ doanh nhân kia.

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Giữa lúc lùm xùm chưa có hồi kết của giới nghệ sĩ, mới đây, nữ ca sĩ Phương Thanh đã có bài đăng đầy ẩn ý khiến netizen đặt ra nhiều câu hỏi.

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