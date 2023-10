Bài đăng của 'cô Chanh' - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, trên trang cá nhân, "cô Chanh" đăng một đoạn tin nhắn với một nhân vật được nữ ca sĩ "giới thiệu" là hacker. Người này đã nhắn tin cho Phương Thanh và cho biết có người thuê mình "tấn công", phá nữ ca sĩ. Kèm hình ảnh, Phương Thanh bức xúc lên tiếng: "Chị Chanh biết ai hay thuê các Team IT phá chị Chanh hơn 10 năm nay mà. Mấy hôm nay fanpage chị bị lộn xộn tùm lum không sao. Chỉ sợ MTQ và mọi nguời nhắn tin Chanh không trả lời được.

Nữ ca sĩ bức xúc vì bị 'chơi xấu' - Ảnh: Internet

Càng sốc hơn khi giọng ca Giã Từ Dĩ Vãng tiết lộ không chỉ có 1 nhóm IT mà là nhiều nhóm, tuy nhiên nữ ca sĩ chỉ liệt kê ra 2 cái tên, ngoài ra sẽ tiết lộ sau. "Không phải chỉ thuê 1 nhóm đâu, thuê rất nhiều nhóm. Team IT TT - Team IT HH... Chị Chanh cảnh cáo nhé, còn vài Team nữa chị chưa nói tên ra. Chị Chanh canh me tóm thằng chủ mưu gian manh, tiểu nhân, hèn hạ. Fanpage của Chanh không phải là không có ai dòm ngó đâu nhé. Chị Chanh sống lại được rồi".