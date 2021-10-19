Phương Thanh tung 'hint' sốt dẻo giữa đêm, nhắn nhủ 'SET kèo' đầy ẩn ý khiến CĐM đặt ra nhiều câu hỏi: 'Showbiz sắp có biến chẳng lành?'

Giữa lúc lùm xùm chưa có hồi kết của giới nghệ sĩ, mới đây, nữ ca sĩ Phương Thanh đã có bài đăng đầy ẩn ý khiến netizen đặt ra nhiều câu hỏi.

Những tháng gần đây, Showbiz Việt liên tục vướng thị phi đến mức netizen nhận định sẽ không "ngoa" khi nói giới nghệ sĩ Việt gặp "hạn" cuối năm. Từ ồn ào từ thiện, đến lùm xùm tiền cát xê gây náo loạn MXH, CĐM đang dần chĩa "mũi dùi" vào một số nghệ sĩ Việt đình đám.

Giữa lúc lùm xùm chưa có hồi kết của giới nghệ sĩ, mới đây, nữ ca sĩ Phương Thanh đã có bài đăng đầy ẩn ý khiến netizen đặt ra nhiều câu hỏi.

Nữ ca sĩ có bài đăng đầy ẩn ý - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, "cô Chanh" viết: "Showbiz chuẩn bị tinh thần nhe, mọi người chuẩn bị tinh thần và cảm xúc nhe. Nghệ sĩ em cũng chuẩn bị thần lực, lên đèn, lên đồ sáng bừng luôn nhe".

Mặc dù không rõ là nữ ca sĩ đang nhắc đến điều gì, nhưng từ ngữ và ẩn ý trong bài đăng khiến nhiều người liên tưởng ngay đến những drama gần đây. Một số cư dân mạng còn đồn đoán cho rằng phải chăng Showbiz Việt sắp có biến lớn?

Bên dưới bài đăng, Phương Thanh còn không quên tiết lộ thêm một số "lưu ý nhỏ" để CĐM "tiện" trong việc "hóng" biến. Nữ ca sĩ tiết lộ "đã set kèo" và nhắc nhở mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần và cảm xúc. Động thái "úp mở" của giọng ca Giã từ dĩ vãng lại càng khiến CĐM thêm bội phần tò mò và thắc mắc.

Bình luận 'cơm thêm' của Phương Thanh - Ảnh chụp màn hình

Trong khoảng thời gian Showbiz "gặp hạn", Phương Thanh đã có không ít bài phát ngôn như ngầm biểu thị thái độ, quan điểm của bản thân, song chưa một lần cô nhắc trực tiếp đến bất kỳ cái tên nào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-thanh-tung-hint-sot-deo-giua-dem-nhan-nhu-set-keo-day-an-y-khien-cdm-dat-ra-nhieu-cau-hoi-showbiz-sap-co-bien-chang-lanh-431814.html