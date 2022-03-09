Vén màn những góc khuất showbiz, Phương Thanh gọi nhiều nghệ sĩ bằng ngôn từ phản cảm, đầy bức xúc: Chuyện gì xảy ra?

Hậu trường 09/03/2022 15:10

Công khai nói showbiz "rẻ tiền" Phương Thanh mới đây đã đăng tải bài viết dài vén màn những góc khuất của nhiều nghệ sĩ, khiến CĐM xôn xao bàn tán.

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Thanh bất ngờ đăng tải bức tâm thư dài, vén màn những góc khuất của showbiz Việt. Theo đó, nữ ca sĩ bàn về nhiều vấn đề trong showbiz và đưa ra những quan đểm cực gắt về nhiều nghệ sĩ, thậm chí còn bức xúc gọi nhiều nghệ sĩ bằng ngôn từ vô cùng phản cảm. Bài đăng của Phương Thanh lập tức gây nhiều chú ý, không hiểu có chuyện gì đã xảy ra với giọng ca Trống Vắng. 

Vén màn những góc khuất showbiz, Phương Thanh gọi nhiều nghệ sĩ bằng ngôn từ phản cảm, đầy bức xúc: Chuyện gì xảy ra? - Ảnh 1

Cụ thể, Phương Thanh viết: "Bài đăng này là suy nghĩ rất thẳng, nhưng thật mong mọi người đóng góp bình luận để cùng nhau xây dựng... Nghệ sĩ sẽ khoe với khán giả về tài năng và những việc làm có lợi cho tinh thần và cảm xúc chung cho mọi người. Chúng ta trao gửi yêu thương lưu luyến, sau buổi diễn về vẫn còn nhớ cảm xúc bài hát hay câu chuyện nguời nghệ sĩ trình diễn, chứ chúng ta không trao tình dục cho nhau.

Nghệ sĩ có tính lãng mạn, họ tạo ra quyến rũ nồng nàn bay bổng cảm xúc như trên mây chứ không mang tính đ* và đàng đ***  ăn chơi lên sân khấu. Họ chỉ diễn những vai đ* hoàn cảnh, chứ họ không phải là đ* tiền. Cho nên các anh chị đĩ tiền tạm tha cho showbiz, có thể làm nghệ thuật một cách sạch sẽ.

Khán giả đã quá mệt với cái showbiz lẩu thập cẩm 'tả pín lù', 'business' tùm lum rồi. Ngành nghề nào cũng có cái chất riêng của nó. Hãy trả lại cho người làm nghệ thuật cái chất đúng sân chơi của họ.

Khán giả cũng tới lúc cũng phải phân biệt giùm rồi đó, ai là người làm nghệ thuật, ai lợi dụng làm anh làm chị, đ* tiền trong showbiz. Để không còn bị phiền lòng vì 2 tiếng nghệ sĩ. Nghệ sĩ thật sự họ cũng bị tổn thương.

Ai tranh thủ hốt, vét tiền cho tàn mạt cái showbiz thành show chậu rẻ tiền thì cũng tới lúc rồi đó. Nghệ thuật là điều cần cho mọi người giải trí sau những ngày giờ mệt mỏi vì công việc.

Không quá là cao siêu nhưng rất cần sự trung gian của nghệ thuật, vì nghệ thuật là sự giao thoa của các tầng lớp, mọi thứ nhẹ nhàng lại cảm xúc. Hãy cho nghệ thuật bay bổng và đừng ngã giá nữa", Phương Thanh chia sẻ.

Vén màn những góc khuất showbiz, Phương Thanh gọi nhiều nghệ sĩ bằng ngôn từ phản cảm, đầy bức xúc: Chuyện gì xảy ra? - Ảnh 2
Vén màn những góc khuất showbiz, Phương Thanh gọi nhiều nghệ sĩ bằng ngôn từ phản cảm, đầy bức xúc: Chuyện gì xảy ra? - Ảnh 3
 Bài đăng của Phương Thanh

Đây không phải lần đầu tiên Phương Thanh lên tiếng bàn luận những góc tối của làng giải trí. Trước đó, nữ ca sĩ từng nhiều lần chia sẻ về việc bị "chơi xấu" trong showbiz, khiến cô phải tạm dừng làm nghệ thuật một thời gian.

Vào thời điểm các nghệ sĩ trở thành "tâm điểm" chỉ trích của khán giả trong vấn đề từ thiện và nhiều vấn đề khác, Phương Thanh cũng không ngần ngại lên tiếng bóc trần những vấn đề trong showbiz Việt. Cô cũng đăng bài cảm ơn đến Bộ Công an vì đã nhanh chóng vào cuộc để làm rõ ồn ào từ thiện của giới nghệ sĩ.

 

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Từ khóa:   Phương Thanh Phương Thanh bóc trần showbiz showbiz Việt

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