Phương Thanh bật khóc nức nở trong họp báo, cho biết đã nhận một nam ca sĩ làm con nuôi

MV Chân mây gây ấn tượng với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ ở Tà Xùa và Mộc Châu. Phương Thanh, K-ICM và ê-kíp phải làm việc trong tiết trời lạnh -2 độ C đến - 5 độ C. Phương Thanh hóa thân thành người thiếu phụ luôn ngóng chờ ngày gặp lại người xưa còn K-ICM là chàng thư sinh nho nhã, yêu tự do, đất trời và cuộc sống.

Phương Thanh và K-ICM - Ảnh: VietNamNet

Trong bài hát, K-ICM đã đưa vào đàn nhị, sáo trúc và đàn tranh trên nền nhạc điện tử dưới sự cố vấn âm nhạc của TS - NSƯT Hải Phượng. Phương Thanh và K-ICM đều diện cổ phục Việt được phục dựng chuẩn đẹp lộng lẫy, bắt mắt. Tinh thần xuyên suốt dự án lớn của K-ICM lần này là tôn vinh giá trị cổ truyền.