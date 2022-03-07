Phương Thanh bật khóc nức nở trong họp báo, cho biết đã nhận một nam ca sĩ làm con nuôi

Hậu trường 07/03/2022 14:23

Mới đây, trong một buổi họp báo, ca sĩ Phương Thanh đã có những chia sẻ xúc động và cho biết nhận một nam ca sĩ làm con nuôi.

Ngày 6/3, K-ICM và nữ ca sĩ Phương Thanh họp báo giới thiệu MV Chân mây. Đây là MV mở màn cho album vol 3 mang tên Hoa sắp ra mắt của nhà sản xuất sinh năm 1999 này.

Trong một đoạn clip khi giao lưu cùng khán giả, Phương Thanh chia sẻ K-ICM nhận nữ ca sĩ là mẹ nuôi. "Khánh nhận tôi làm mẹ nuôi có mấy ngày đã đưa tôi lên núi quay hình luôn. Với MV này, tôi có được hạnh phúc khác hẳn những sản phẩm trước. Tôi thích Khánh ở sự chuyên nghiệp, làm việc quên mình. Làm việc cùng con, tôi thấy mình được trẻ lại".

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Phương Thanh nhận K-ICM làm con nuôi - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, trong buổi họp báo, sau khi xem MV, Phương Thanh bật khóc vì xúc động. Chị nói mình không kìm được cảm xúc dâng trào sau khi nhìn thấy thành quả chung sau thời gian quay vất vả. "Đừng ai hỏi tôi cát-sê bao nhiêu, hãy hỏi con đã bỏ ra bao nhiêu tiền để làm một MV tuyệt vời thế này" - Phương Thanh nghẹn ngào nói.

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Nữ ca sĩ bật khóc khi xem MV - Ảnh: Chụp màn hình

Theo VietNamNet, Hoa là album phòng thu thứ 3 của nhà sản xuất trẻ K-ICM. Âm nhạc chủ đạo của sản phẩm là sự pha trộn của âm nhạc dân tộc và nhạc Dance điện tử. Album có sự góp giọng của 5 ca sĩ nổi tiếng: Phương Thanh, Bùi Anh Tuấn, Đồng Lan, Văn Mai Hương và Trung Quân. K-ICM tiết lộ, anh sẽ phát hành đến 5 MV cho album này, bắt đầu từ MV Chân mây qua giọng hát Phương Thanh.

MV Chân mây gây ấn tượng với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ ở Tà Xùa và Mộc Châu. Phương Thanh, K-ICM và ê-kíp phải làm việc trong tiết trời lạnh -2 độ C đến - 5 độ C. Phương Thanh hóa thân thành người thiếu phụ luôn ngóng chờ ngày gặp lại người xưa còn K-ICM là chàng thư sinh nho nhã, yêu tự do, đất trời và cuộc sống. 

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Phương Thanh và K-ICM - Ảnh: VietNamNet

Trong bài hát, K-ICM đã đưa vào đàn nhị, sáo trúc và đàn tranh trên nền nhạc điện tử dưới sự cố vấn âm nhạc của TS - NSƯT Hải Phượng. Phương Thanh và K-ICM đều diện cổ phục Việt được phục dựng chuẩn đẹp lộng lẫy, bắt mắt. Tinh thần xuyên suốt dự án lớn của K-ICM lần này là tôn vinh giá trị cổ truyền.

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Từ khóa:   ca sĩ Phương Thanh K-ICM con nuôi Phương Thanh

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