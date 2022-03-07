Mỹ Tâm thông báo 'tin vui' lớn, có nhắc đến một người đặc biệt và phản ứng của cộng đồng mạng

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Mỹ Tâm đã thông báo tin vui và nhận được nhiều lời chúc mừng từ fan hâm mộ.

Mới đây, ngày 7/3, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã thông báo tin vui khi ca khúc "Hẹn ước mơ hư vô" đạt top 1 trending trên Youtube sau gần 1 tuần ra mắt. Cô cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh và fan hâm mộ của mình.

Bài viết mới của Mỹ Tâm - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết chỉ mới được đăng tải vài phút nhưng đã nhận được vô vàn bình luận chúc mừng từ cư dân mạng. Nhiều người cũng để lại bình luận khen ngợi bài hát và cho rằng nó đem lại cảm giác yên bình khi nghe.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, tại đêm nhạc trực tuyến thứ 3 của chương trình My Soul 1981, Mỹ Tâm thể hiện hàng loạt sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh mà trong đó, ca khúc được khán giả quan tâm nhất là "Hẹn ước từ hư vô". Trên mạng xã hội, phần trình diễn của "Họa mi tóc nâu"nhận về nhiều lời khen ngợi.

Trước đó, vào ngày 4/3, nữ ca sĩ cũng đã đăng tải một bài viết liên quan đến ca khúc này. Theo đó, ngoài việc cảm ơn khán giả, Mỹ Tâm cũng bày tỏ thắc mắc không biết "bạn Phan Mạnh Quỳnh đang nghĩ gì đoạn này" vì nam nhạc sĩ lúc đó chỉ ngồi im, trông khá căng thẳng.

Bài viết ngày 4/3 của nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Giải đáp thắc mắc của đàn chị, Phan Mạnh Quỳnh cho biết thực chất ảnh chỉ đang chăm chú lắng nghe vì đây chỉ mới là lần thứ 2 anh nghe Mỹ Tâm thể hiện ca khúc.

Tương tác giữa Mạnh Quỳnh và Mỹ Tâm - Ảnh: Chụp màn hình

Đáp lời Phan Mạnh Quỳnh, Mỹ Tâm chia sẻ: "cám ơn em đã giải đáp thắc mắc, lần 3 mình quyết tâm đổi trạng thái chăm chú sang trạng thái chill chill cho hợp không gian em hén!" khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú vì nàm tương tác dễ thương này,

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/my-tam-thong-bao-tin-vui-lon-co-nhac-den-mot-nguoi-dac-biet-va-phan-ung-cua-cong-dong-mang-454048.html