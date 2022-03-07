Bị 'cà khịa' về Hoài Lâm và Đạt G, Cindy Lư có cách phản pháo cực thông minh

Khi được hỏi về hai người cũ là Hoài Lâm và Đạt G, cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc trả lời thế nào?

Sau cuộc tình gần mười năm với Hoài Lâm, Cindy Lư - cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc từng có thời gian qua lại với ca sĩ Đạt G. Cả hai vào thời điểm còn mặn nồng đã dành cho nhau những lời khen có cánh. Tuy nhiên, sau tất cả, hiện tại, vợ cũ Hoài Lâm vẫn lẻ bóng một mình và chăm sóc hai nhóc tỳ là con chung với chồng cũ.

Clip 'thả thính' của Cindy Lư - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, trên mạng xã hội, Cindy Lư đã đăng tải một đoạn clip "thả thính" bằng việc mượn lời bài hát: "2 giờ sáng chỉ có một mình em thức, vậy anh ở đâu?". Dù đây chỉ là tình huống giả định để quay clip sống ảo nhưng cô vẫn bị cư dân mạng "cà khịa" không thương tiếc.

Bình luận của cư dân mạng -

Theo đó, bên dưới phần bình luận, một netizen đã hỏi thằng: "Hỏi Lâm hay hỏi Đạt nhỉ?". Đáp trả lại lời bình luận có phần kém duyên này, Cindy Lư không đưa ra lựa chọn mà cho biết: "Hỏi anh á" để dằn mặt dân mạng kia.. Nhiều người cũng tỏ ra bức xúc, khó chịu vì bình luận có ý mỉa mai, tiêu cực này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-ca-khia-ve-hoai-lam-va-dat-g-cindy-lu-co-cach-phan-phao-cuc-thong-minh-454005.html