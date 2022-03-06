Mới đây, đại diện gia đình cho biết, NSND Tuyết Mai đã qua đời vào 22 giờ 12 phút ngày 5/3, hưởng thọ 98 tuổi.

Theo Dân Trí, NSND Tuyết Mai - giọng đọc huyền thoại của VOV - đã qua đời vào 22 giờ 12 phút ngày 5/3, hưởng thọ 98 tuổi.

"Mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng vào 22 giờ 12 phút ngày hôm qua, tại bệnh viện Xanh Pôn. Bà mắc Covid-19, lây từ người thân. Trước đó, vì tuổi cao, bà không tiêm vaccine nên khi mắc Covid-19 vài ngày là mất" - nhạc sĩ Phan Tuyết Minh, con gái của NSND Tuyết Mai chia sẻ.

Theo thông tin từ gia đình NSND Tuyết Mai, tang lễ được tổ chức từ 7 giờ ngày 10/3/2022 tại nhà riêng ở Hà Nội. Sau đó, thi hài cố NSND Tuyết Mai được hỏa táng cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển. Lễ an táng diễn ra vào lúc 11 giờ ngày 18/3/2022 tại Nghĩa trang xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

NSND Tuyết Mai thời trẻ - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Theo Pháp luật TP.HCM, NSND Tuyết Mai tên thật là Bùi Thị Thái, năm 1955 bà rời Thư viện Quân đội chuyển sang đội ngũ phát thanh viên (PTV) của Đài TNVN với nghệ danh Tuyết Mai.

Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, các buổi phát thanh thời sự, chính luận, cùng với các giọng nam như: Việt Khoa, Kiên Cường, Nguyễn Thơ, Trần Phương..., giọng đọc Tuyết Mai đã làm nức lòng đồng bào, chiến sĩ cả nước.

Những buổi Đọc truyện đêm khuya, Tiết mục Tiếng thơ, Chương trình Dành cho đồng bào ở xa Tổ quốc phát trên làn sóng điện đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ bạn nghe đài.

NSND Tuyết Mai (bên phải) những ngày còn công tác tại Đài TNVN - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

NSND Tuyết Mai là phát thanh viên Đài TNVN đầu tiên được Nhà nước phong danh hiệu NSƯT đợt I năm 1984, danh hiệu NSND năm 1993. Còn hàng triệu thính giả trong cả nước thì tôn vinh là Giọng đọc vàng trên sóng phát thanh.

Tới nay, rất nhiều nhạc hiệu chương trình Văn nghệ trên sóng, thính giả vẫn được nghe lời xướng của nghệ sĩ Tuyết Mai: Mời các bạn nghe chương trình Văn nghệ của Đài Tiếng nói Việt Nam; Tiết mục Tiếng thơ (22g đêm Chủ nhật hằng tuần), Sân khấu truyền thanh (19g30 tối thứ Bảy), Đọc truyện đêm khuya hằng đêm và nhiều chuyên mục khác nữa. Những lời xướng trên nền nhạc ấy đi mãi với thời gian....

Vợ nghệ sĩ Chí Tài về Việt Nam, trao tặng 36 căn nhà sau 1 năm chồng qua đời Từ sáng sớm tinh sương, ca sĩ Phương Loan - vợ cố danh hài Chí Tài cùng một số nghệ sĩ đã đi trao nhà tình thương được xây dựng từ Quỹ từ thiện Chí Tài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nsnd-tuyet-mai-qua-doi-vi-tuoi-cao-ba-khong-tiem-vaccine-nen-khi-mac-covid-19-vai-ngay-la-mat-453920.html