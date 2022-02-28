Nam diễn viên nhí Ốc Bảo Bảo - vai Út Khoa trong phim truyền hình Gạo Nếp Gạo Tẻ - qua đời ở tuổi 19 do bị nước cuốn ở Vũng Tàu. Những thông tin về anh cũng khiến nhiều người quan tâm chú ý.

Mới đây, nam diễn viên nhí Ốc Bảo Bảo - vai Út Khoa trong phim truyền hình Gạo Nếp Gạo Tẻ - đột ngột qua đời ở tuổi 19 khiến cả showbiz Việt bất ngờ. Tối ngày 27/2, báo Thanh Niên đăng tải thông tin cho biết: "Bé Bảo đi chơi với bạn rồi bị nước cuốn. Các bạn thì lên được hết còn riêng Bảo thì không, việc xảy ra từ hôm thứ sáu (ngày 25/2) rồi. Đến hôm nay mới tìm được xác, hiện tại, gia đình đang ở Vũng Tàu làm thủ tục để đưa về trong tối nay.

Sáng mai, 8 giờ là lễ viếng cho đến 9 giờ sẽ đưa thi hài đi hỏa táng. Tôi mong mọi người có thể tiễn bé Bảo chặng đường cuối cùng này". Diễn viên nhí qua đời ở tuổi 19 - Ảnh: Internet Nhìn lại trang cá nhân của diễn viên sinh năm 2003 khiến nhiều người không khỏi xót xa. Có thể thấy, Ốc Bảo Bảo khá kín tiếng trên mạng xã hội, bài đăng cuối cùng của anh là chia sẻ là hình ảnh đại diện được cập nhật vào ngày 17/2/2022.

Ảnh đại diện của nam diễn viên - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, qua một số bài đăng công khai gần nhất, nam diễn viên là người khá vui vẻ, tích cực. Cụ thể, vào ngày 6/12/2021, Ốc Bảo Bảo đã đăng tải hình ảnh bản thân diện trang phục trẻ trung, mắt nhìn xa xăm kèm theo dòng trạng thái "thả thính" hài hước. "Không như những nhà ảo thuật khác. Thay vì làm biến mất em, anh làm em biến thành người yêu anh" dòng trạng thái trong bài đăng gần nhất của nam diễn viên vào cuối năm 2021. Bài viết cuối cùng của Ốc Bảo Bảo - Ảnh: Chụp màn hình Bên dưới bình luận, nam diễn viên cũng rất nhiệt tình tương tác, đối đáp vui vẻ với bạn bè và người quen. Được biết, vào thời điểm ấy, nam diễn viên đang ở Đà Lạt. Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình Ốc Bảo Bảo sinh năm 2003, từng là một diễn viên nhí rất được yêu thích trên màn ảnh Việt. Giai đoạn cách đây khoảng 4 năm, Bảo Bảo góp mặt trong khá nhiều bộ phim đình đám, các show truyền hình lớn. Một số bộ phim để đời của Bảo Bảo phải kể đến như Mặt Trời Con Đang Ở Đâu, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Gia Đình Vui Nhộn,...

Gia đình thông báo tin tang lễ của nam diễn viên nhí phim Gạo Nếp Gạo Tẻ: 'Mong mọi người có thể tiễn bé Bảo chặng đường cuối cùng này' Nam diễn viên nhí thủ vai Út Khoa trong phim truyền hình Gạo Nếp Gạo Tẻ ra đi ở tuổi 19 khiến bao người xót xa. Mới đây, gia đình đã tìm được thi thể em và chia sẻ đôi điều về thông tin tang lễ.

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