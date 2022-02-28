Gia đình thông báo tin tang lễ của nam diễn viên nhí phim Gạo Nếp Gạo Tẻ: 'Mong mọi người có thể tiễn bé Bảo chặng đường cuối cùng này'

Nam diễn viên nhí thủ vai Út Khoa trong phim truyền hình Gạo Nếp Gạo Tẻ ra đi ở tuổi 19 khiến bao người xót xa. Mới đây, gia đình đã tìm được thi thể em và chia sẻ đôi điều về thông tin tang lễ.

Mới đây, thông tin diễn viên nhí Ốc Bảo Bảo - thủ vai Út Khoa trong phim truyền hình Gạo Nếp Gạo Tẻ - đột ngột qua đời ở tuổi 19 khiến showbiz Việt không khỏi đau lòng. Được biết, hiện thi thể của Bảo đã được tìm thấy và gia đình đang chuẩn bị lo hậu sự. Một cảnh của Ốc Bảo Bảo trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ - Ảnh: Internet Cụ thể, tối ngày 27/2, báo Thanh Niên đăng tải thông tin cho biết: "Bé Bảo đi chơi với bạn rồi bị nước cuốn. Các bạn thì lên được hết còn riêng Bảo thì không, việc xảy ra từ hôm thứ sáu (ngày 25/2) rồi. Đến hôm nay mới tìm được xác, hiện tại, gia đình đang ở Vũng Tàu làm thủ tục để đưa về trong tối nay.

Sáng mai, 8 giờ là lễ viếng cho đến 9 giờ sẽ đưa thi hài đi hỏa táng. Tôi mong mọi người có thể tiễn bé Bảo chặng đường cuối cùng này". Trước đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện bài đăng được cho là từ người thân của nam diễn viên bạc mệnh. Người này cũng cho biết diễn viên nhí đi chơi Vũng Tàu rồi bị nước cuốn. Khi đi, em mặc áo trắng, quần short đen. Người này nhờ cộng đồng mạng lan tỏa thông tin để ai tìm được nam diễn viên thì báo về cho gia đình.

Trước đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện bài đăng được cho là từ người thân của nam diễn viên bạc mệnh - Ảnh: Chụp màn hình Sự ra đi của nam diễn viên nhí khiến các nhiều người thương tiếc. Trên facebook cá nhân, nữ diễn viên Thúy Ngân viết: "Tạm biệt Út Khoa Gạo nếp gạo tẻ. Nhớ mãi nụ cười của em. Về trời bình yên em nhé". Bên cạnh đó, đạo diễn Võ Thạch Thảo cũng chia buồn: "Tạm biệt Út Khoa của Gạo nếp gạo tẻ. Chị sẽ không bao giờ quên em, Ốc Bảo Bảo…". Ngoài ra, các diễn viên Lê Phương, Kiều Trinh, NSND Lan Hương... cũng bày tỏ sự bàng hoàng trước sự ra đi của Bảo Bảo. Bài viết của diễn viên Thúy Ngân - Ảnh:Chụp màn hình và của Võ Thạch Thảo - Ảnh:Chụp màn hình Ốc Bảo Bảo sinh năm 2003, từng là một diễn viên nhí rất được yêu thích trên màn ảnh Việt. Giai đoạn cách đây khoảng 4 năm, Bảo Bảo góp mặt trong khá nhiều bộ phim đình đám, các show truyền hình lớn. Một số bộ phim để đời của Bảo Bảo phải kể đến như Mặt Trời Con Đang Ở Đâu, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Gia Đình Vui Nhộn,...

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