Kỷ lục gia Xuân Diệu - từng được tổ chức kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận danh hiệu "Người dùng mắt phun sữa thành tia dài 2,6 m" - đã qua đời do đuối nước.

Theo VnExpress, Xuân Diệu - kỷ lục gia có khả năng bơm bong bóng, phóng phi tiêu, phun sữa thành tia bằng mắt - qua đời ở tuổi 57, do đuối nước.

Cụ thể, Nguyễn Ngọc Chiều - con gái Diệu - cho biết cha qua đời vì đuối nước khi câu cá ở cầu Rạch Ông, quận 7 vào ngày 22/2. Do cần câu bị vướng, ông cởi trang phục, lội ra vùng nước xa để gỡ, không may gặp dòng chảy xiết, trời mưa nên bị cuốn trôi. Mãi đến trưa ngày 23/2, nhờ sự giúp đỡ của hội tình nguyện, ông mới được tìm thấy.

"Gia đình hay tin có trình báo công an quận nhờ hỗ trợ tìm kiếm xác nhưng không có kết quả. Đến trưa 23/2, nhờ sự giúp đỡ của hội thiện nguyện BDS, thi thể cha tôi được tìm thấy. Gia đình đang trên đưa cha về quê ở huyện Hồng Dân, Bạc Liêu để lo hậu sự" - con gái ông nói chia sẻ.

Kỷ lục gia Xuân Diệu - Ảnh: Internet

Theo Zing News, Kỷ lục gia Xuân Diệu và vợ con lên TP.HCM mưu sinh nhiều năm qua. Trước khi qua đời, ông cùng vợ thuê một phòng trọ ở quận 7. Trong thời gian dịch bệnh, không có nhiều show diễn, ông và vợ mưu sinh bằng nghề bán bánh mì. Trong mắt vợ con, kỷ lục gia Xuân Diệu là người yêu nghề và vì gia đình.

Ông sinh năm 1965, nổi tiếng nhờ đôi mắt có thể làm được nhiều chuyện lạ như dùng mắt phun nước, bơm ruột xe gắn máy, thổi tắt nhiều ngọn nến, bắn phi tiêu… Chia sẻ với báo chí, ông từng kể phát hiện đôi mắt mình có luồng khí di chuyển liên tục từ khi còn là cậu bé chăn vịt. Lúc đó, ông thường đổ nước vào mũi rồi bắn ra thành tia qua hai hốc mắt.

Ông được tổ chức Kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận danh hiệu 'Người dùng mắt phun sữa thành tia dài 2,6 m' - Ảnh: Internet

Xuân Diệu từng tham gia biểu diễn trong một số chương trình truyền hình. Ông được tổ chức Kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận danh hiệu "Người dùng mắt phun sữa thành tia dài 2,6 m".

NS Thái Sơn qua đời vì đột quỵ, đàn em Hữu Quốc tiết lộ 'con người thật' của đàn anh khiến nhiều người chú ý Thông tin NS Thái Sơn qua đời khiến khán giả vô cùng ngỡ ngàng và đau xót. Mới đây, trên trang cá nhân, NS Hữu Quốc đã có bài viết chia sẻ về đàn anh khiến nhiều người chú ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ky-luc-gia-xuan-dieu-qua-doi-khi-di-cau-ca-can-cau-vuong-ong-boi-ra-vung-nuoc-xa-de-go-roi-bi-cuon-troi-451776.html