Bố mẹ diễn viên nhí phim Gạo Nếp Gạo Tẻ khóc ngất bên linh cữu con, em gái lớp 1 thẫn thờ nhìn di ảnh anh trai không rời

Hậu trường 28/02/2022 09:26

Sáng nay, thi thể của nam diễn viên nhí Bảo Bảo - Gạo Nếp Gạo Tẻ đã được đưa về nhà riêng để tổ chức tang lễ. Hình ảnh buổi lễ khiến CĐM không cầm được nước mắt.

Tối muộn ngày 27/2, cả showbiz bàng hoàng trước thông tin nam diễn viên nhí Bảo Bảo - bé Khoa trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ qua đời sau 3 ngày bị sóng cuốn trôi ở biến Vũng Tàu. Trên MXH, nhiều sao Việt như Thúy Ngân, Việt Hương, biên kịch Thạch Thảo... xót xa chia sẻ thông tin tang sự khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động và xót xa.

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Đến sáng nay 28/2, thi thể của Bảo Bảo đã được đưa về gia đình để tổ chức tang lễ. Hình ảnh linh cữu của nam diễn viên nhí trở về với vòng tay của gia đình khiến ai cũng quặn thắt lòng, tiếc nuối cho cuộc đời tài hoa nhưng bạc mệnh của một tài năng mới chỉ 19 tuổi.

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Người dân xung quanh đến chia buồn cùng gia đình - Ảnh: Bí mật Vbiz

Tại buổi lễ, mẹ ruột của nam diễn viên khóc nghẹn, liên tục bấu víu vào chiếc quan tài như vẫn chưa thể tin con trai mình vĩnh viễn rời xa gia đình. Đôi mắt sưng húp, đỏ hoe vì khóc quá nhiều khiến nhiều khán giả không cầm được xúc động.

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Mẹ ruột Bảo Bảo khóc nghẹn bên linh cữu con trai - Ảnh: VTC News

Em gái mới học lớp 1 của nam diễn viên cũng rất buồn bã trước sự ra đi mãi mãi của anh trai mình. Bé đứng lặng bên bố mẹ, đôi mắt thẫn thờ chưa hiểu chuyện nhưng liên tục nhìn đau đáu về phía di ảnh của anh trai. 

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Em gái của nam diễn viên thẫn thờ nhìn di ảnh anh trai - Ảnh: VTC news

Ông Trần Trọng Bình - bố của Bảo Bảo, nghẹn ngào cho biết với pv VTC News: "Bảo Bảo là người con ngoan, yêu thương gia đình. Cả gia đình đều đặt nhiều niềm tin, hy vọng ở Bảo. Sự ra đi đột ngột của Bảo là cú sốc lớn với gia đình tôi. Vì quá sốc, gia đình không thể nhìn con nằm đó mà quyết định đưa đi hỏa táng sớm. Ông bà đang bị bệnh, nhìn cháu như thế, sợ rằng không thể trụ vững".

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Diễn viên nhí Bảo Bảo - Ảnh: Internet

Được biết, Bảo Bảo sinh năm 2003, là một diễn viên nhí rất được yêu thích trên màn ảnh Việt. Bảo Bảo góp mặt trong khá nhiều bộ phim đình đám, các show truyền hình lớn. Một số bộ phim để đời của Bảo Bảo phải kể đến như Mặt Trời Con Đang Ở Đâu, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Gia Đình Vui Nhộn,...

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Thông tin về sự ra đi của diễn viên này khiến khán giả vô cùng bàng hoàng.

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