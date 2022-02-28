Hồng Vân 'nhất quyết' về nước sau thời gian sang Mỹ chăm cháu, hé lộ nguyên do thực sự khiến netizen 'xôn xao'

Thông báo của Hồng Vân khiến người hâm mộ vô cùng háo hức và nóng lòng mong chờ.

Từ khi sang Mỹ để chăm con gái vừa sinh con đầu lòng, NS Hồng Vân tích cực chia sẻ hình ảnh cháu ngoại lên trang cá nhân và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, đến mới đây, sau 2 tuần "chăm cháu", nữ nghệ sĩ bất ngờ thông báo sẽ về Việt Nam trong sự ngỡ ngàng của CĐM.

Bài đăng của Hồng Vân - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, nữ diễn viên Gạo Nếp Gạo Tẻ viết: "Simba được 2 tuần tuổi, đã rụng rốn, râu quai nón rõ ràng, rất hầm hố, bú 120 và đã có xu hướng tự cầm bình. Bà ngoại có thể yên tâm trở lại với sân khấu và tiếp tục hoàn thành vai diễn trong phim Giấc Mơ Của Mẹ… Xin chào mọi người yêu dấu".

Theo đó, NS Hồng Vân tiết lộ, Bé Simba - tên thân mật của cháu ngoại, đã được 2 tuần tuổi. Trộm vía bé phát triển nhanh, cứng cáp, khoẻ mạnh, bố mẹ cũng đã thuần thục cách chăm con nên nữ nghệ sĩ có thể yên tâm trở về Việt Nam để tiếp tục hoàn thành vai diễn của mình.

Con gái và cháu ngoại của nữ nghệ sĩ - Ảnh: FBNV

Thông báo của Hồng Vân khiến người hâm mộ vô cùng háo hức và nóng lòng mong chờ Hồng Vân tái xuất trên sân khấu cũng như các chương trình truyền hình.

'Bà ngoại' Hồng Vân bận bịu chăm cháu trên đất Mỹ - Ảnh: FBNV

Được biết, trước đó, NSND Hồng Vân thông báo tạm gác mọi công việc để cùng chồng là diễn viên Lê Tuấn Anh sang Mỹ chăm cháu và con gái mới sinh. Sự rút lui của Hồng Vân khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối.

Từng vướng chỉ trích vì nghi 'xúc phạm' khán giả, Hồng Vân hiện tại 'bội thu' liên hoan sân khấu kịch, thẳng thừng tuyên bố về mối quan hệ giữa nghệ sĩ và công chúng Có thể kể đến các giải thưởng mà sân khấu kịch của NSND Hồng Vân đạt được tại liên hoàn năm nay như huy chương bạc vở Ngôi nhà trên thuyền, huy chương đồng vở Ngã rẽ, huy chương vàng cho các diễn viên Hoàng Thy, Tuấn Dũng, Lê Lộc,...

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