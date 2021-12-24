Quản lý NSND Hồng Vân 'bênh chằm chặp' Hoài Linh, gay gắt khẳng định nam danh hài 'không có động cơ' vụ 14 tỷ

Hậu trường 24/12/2021 15:52

Sau thông tin nam danh hài Hoài Linh được "giải oan" được đăng tải trên khắp các mặt báo, nhiều đồng nghiệp trong ngành đã đăng đàn chúc mừng. Thậm chí quản lý của NS Hồng Vân còn không ngại đáp trả tay đôi với netizen.

Trưa 22/12, Tiền Phong đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến một số cá nhân tố cáo ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh, SN 1969, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

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Ảnh minh họa: Internet

Qua quá trình tiến hành kiểm tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận định: “Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021".

Đồng thời, ngày 30/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định: "Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là có căn cứ, đúng pháp luật”- Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nêu.

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải khắp các mặt báo, hàng loạt đồng nghiệp trong ngành giải trí đã liên tục chúc mừng nam danh hài.

Mới đây, quản lý của NS Hồng Vân cũng có động thái chia sẻ niềm vui cùng nam danh hài. Trên trang cá nhân, vị quản lý này chia sẻ link bài "minh oan" cho Hoài Linh kèm dòng trạng thái: "Vậy nhưng người vu khống, chửi rủa thì các đơn vị có chức năng sẻ giải quyết thế nào? Họ có chịu trách nhiệm trước pháp luật không nhỉ?".

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Bài đăng của quản lý Hồng Vân - Ảnh: Internet
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Quản lý của nữ diễn viên Gạo Nếp Gạo Tẻ - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý khi ở phần bình luận, 1 netizen đã bày tỏ quan điểm rất gay gắt về thông tin này. Cụ thể, người này cho hay: "Không ăn chặn không có nghĩa là không ngâm 14 tỷ..."

Ngay lập tức, quản lý của NS Hồng Vân đã đáp trả bằng một bình luận ngắn gọn: "Không có dấu hiệu nghĩa là không có động cơ bạn nhé!".

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Màn đáp trả của quản lý cố nghệ sĩ Hoàng Dũng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, hiện bài đăng ủng hộ nam danh hài đã được ẩn đi hoặc xóa khỏi trang cá nhân của vị quản lý nói trên. 

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Cát Phượng cũng có động thái bảo vệ đàn anh, nhưng sau đó lại xóa đi - Ảnh: Internet

Trước đó, Cát Phượng cũng là một trong những nữ nghệ sĩ thẳng thừng đáp trả anti-fan để bảo vệ đàn anh. Theo đó, khi thấy một số netizen mỉa mai, thậm chí chỉ trích Hoài Linh dù nam danh hài đã được "minh oan" vụ 14 tỷ, cô đã không ngần ngại trả lời rất dài. Song sau đó cũng xóa bài viết để tránh thị phi.

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Từ khóa:   Hoài Linh Hồng Vân Hoài Linh từ thiện

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