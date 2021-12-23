Buông lời 'thách thức' cực gắt sau khi Hoài Linh được 'rửa oan', động thái của Minh Quân khiến dư luận 'cười mỉa': 'Dân chơi mà sợ mưa rơi'

Mới đây, ngay khi nam danh hài Hoài Linh được "rửa oan" ồn ào tiền từ thiện, nam ca sĩ Minh Quân đã có bài viết và dòng bình luận cực gắt gỏng. Song động thái sau đó của anh chàng lại nhận về vô số ý kiến mỉa mai "muối mặt".

Trưa ngày hôm qua 22/12, Tiền Phong đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến một số cá nhân tố cáo ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh, SN 1969, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Qua quá trình tiến hành kiểm tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận định: “Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021".

Thông tin này ngay lập tức được giới nghệ sĩ chia sẻ và chúc mừng rầm rộ. Tuy nhiên duy chỉ có ca sĩ Minh Quân lại "hưởng trọn" gạch đá vì chúc mừng đàn anh. Bài đăng chúc mừng cũng 'bốc hơi' khỏi trang cá nhân anh 'Thiên Lôi' Cụ thể, "Thiên Lôi" đã chia sẻ bài đăng nói về ồn ào của Hoài Linh kèm theo dòng trạng thái ngắn gọn: "Chúc mừng anh, mọi việc giờ đã sáng tỏ. Tiếp sau đây là lúc bỏ những kẻ vu khống vào tù. Ngoài ra còn có nhiều đồng nghiệp hùa theo nói xấu, dậu đổ bìm leo lắm. Em ghim hộ anh hết rồi nhé. Ahihi".

Chưa dừng lại ở đó, bên dưới phần bình luận, nam ca sĩ còn tranh thủ "đía" thêm một tuyên bố cực gắt: "Mong là tiếp sau đây, kẻ nào tố cáo sai sự thật, dựng chuyện để bôi nhọ nhân phẩm và danh dự của người khác, những kẻ cùng ăn lộc tổ nghiệp mà thêm dầu vào lửa, dậu đổ bìm leo để trù dập đồng nghiệp thì trời tru đất diệt, tuyệt tử tuyệt tôn". Dòng bình luận cực gắt của Minh Quân - Ảnh chụp màn hình Ngay lập tức bài đăng của nam ca sĩ đã nhận về vô số ý kiến trái chiều của CĐM. Tuy nhiên, dù bức xúc thay đàn anh, thậm chí còn đòi "ghim" hộ giúp Hoài Linh, song sau đó bài viết và dòng bình luận nói trên đã "không cánh mà bay" khỏi trang cá nhân của anh "Thiên lôi". Minh Quân bị cư dân mạng mải mai vì mạnh miệng đăng bài rồi âm thầm xóa né thị phi - Ảnh: Internet Không rõ lý do là gì, nhưng nhiều netizen đã tràn vào trang cá nhân và để lại bình luận cà khịa nam ca sĩ ở những bài viết khác. CĐM cho rằng Minh Quân quá mạnh miệng khi tuyên bố hùng hồn như vậy, sau đó lại thấy "rén rén" nên vội xóa để tránh thị phi. CĐM mỉa mai Minh Quân - Ảnh: Internet Được biết, trước đó, anh chang cũng từng đăng đàn về vụ việc của bà Phương Hằng nhưng cũng nhanh chóng cho "bốc hơi" khiến dư luận không nhịn được cười.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buong-loi-thach-thuc-cuc-gat-sau-khi-hoai-linh-duoc-rua-oan-dong-thai-cua-minh-quan-khien-du-luan-cuoi-mia-dan-choi-ma-so-mua-roi-442763.html