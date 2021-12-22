Loạt nghệ sĩ Việt 'vui hơn Tết', chúc mừng Hoài Linh được 'giải oan', SỐC nhất vẫn là lời phán 'như sấm rền' của 'Thiên Lôi' Minh Quân

Hậu trường 22/12/2021 17:24

Trên MXH, một số nghệ sĩ như Hồ Quang Hiếu, Vũ Hà, Minh Quân... đã đồng loạt share bài và gửi lời chúc mừng đến Hoài Linh.

Trưa nay 22/12, Tiền Phong đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến một số cá nhân tố cáo ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh, SN 1969, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Qua quá trình tiến hành kiểm tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận định: “Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021".

Đồng thời, ngày 30/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định: "Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là có căn cứ, đúng pháp luật”- Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nêu.

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Nam danh hài vẫn giữ thái độ im lặng dù đã được 'minh oan' - Ảnh: Internet

Thông tin này ngay lập tức khiến dư luận xôn xao bàn tán. Mặc dù còn vướn nhiều ý kiến tranh cãi, song nhiều người nhận định nam danh hài đã chính thức được "giải oan'.

Nhiều sao Việt thân thiết với Hoài Linh cũng "tranh thủ" đăng đàn chúc mừng đàn anh. Trên MXH, một số nghệ sĩ như Hồ Quang Hiếu, Vũ Hà, Minh Quân... đã đồng loạt share bài liên quan đến nam danh hài và gửi lời chúc mừng đến Hoài Linh.

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Hồ Quang Hiếu chúc sức khỏe ngắn gọn - Ảnh chụp màn hình
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Vũ Hà nhắn nhủ 'oan đã được giải', đồng thời thể hiện cảm xúc 'biết ơn' - Ảnh chụp màn hình
Loạt nghệ sĩ Việt 'vui hơn Tết', chúc mừng Hoài Linh được 'giải oan', SỐC nhất vẫn là lời phán 'như sấm rền' của 'Thiên Lôi' Minh Quân - Ảnh 4
Dòng bình luận gay gắt của Minh Quân - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý nhất phải kể đến bình luận gay gắt của nam ca sĩ Minh Quân. "Thiên Lôi" bức xúc vì thời gian qua đàn anh đã chịu nhiều tai tiếng. Nam ca sĩ thẳng thừng tuyên bố: "Mong là tiếp sau đây, kẻ nào tố cáo sai sự thật, dựng chuyện để bôi nhọ nhân phẩm và danh dự của người khác, những kẻ cùng ăn lộc tổ nghiệp mà thêm dầu vào lửa, dậu đổ bìm leo để trù dập đồng nghiệp thì trời tru đất diệt, tuyệt tử tuyệt tôn".

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Bức xúc là vậy song hiện bài đăng và dòng bình luận nói trên đã 'không cánh mà bay' khỏi trang cá nhân nam ca sĩ - Ảnh: Internet

Được biết, hiện tại nam danh hài đang ở Việt Nam, song không lộ diện sau nhiều biến cố. Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện phía Hoài Linh khẳng định vụ việc lùm xùm giữa Hoài Linh với các cá nhân bịa đặt, vu khống và đặc biệt là bà Nguyễn Phương Hằng đều do anh Hoài Linh quyết định. Khi có tin mới, sẽ thông báo đến khán giả.

Sau khi được minh oan vụ 'ăn chặn' 14 tỷ, Hoài Linh tuyên bố thẳng thừng về vụ kiện với bà Nguyễn Phương Hằng

Sau khi được minh oan vụ 'ăn chặn' 14 tỷ, Hoài Linh tuyên bố thẳng thừng về vụ kiện với bà Nguyễn Phương Hằng

Ngay sau khi Công an kết luận điều tra vụ việc Hoài Linh "ăn chặn" 14 tỷ từ thiện, phía đại diện của nam danh hài đã lên tiếng tuyên bố thẳng về việc kiện tụng với bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Đại Nam.

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Từ khóa:   Hoài Linh Minh Quân Vũ hà Hồ Quang Hiếu

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