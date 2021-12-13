Chưa thể sang Mỹ với con gái, Hồng Vân vẫn phấn khởi báo tin vui giữa trưa kèm lời hứa cực 'mạnh tay'

NSND Hồng Vân không giấu nổi niềm hạnh phúc khi báo tin vui đến toàn bộ khán giả. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã liên tục gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên.

Mới đây, sau loạt thái độ và phản ứng gay gắt, đòi tẩy chay, yêu cầu cấm sóng của CĐM, NSND Hồng Vân sẽ chính thức rời ghế MC cho show "Bạn muốn hẹn hò" gây sốt thời gian qua. Theo đó, nữ nghệ sĩ có kế hoạch sang Mỹ để chăm sóc cháu ngoại. Người thay thế Hồng Vân, tiếp tục cùng MC Quyền Linh dẫn là diễn viên Ngọc Lan.

Trưa nay 13/12, nữ nghệ sĩ đã chia sẻ đôi điều về cuộc sống của con gái trên đất Mỹ và hé lộ tin vui sắp lên chức bà ngoại.

Bài đăng của nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, con gái nữ diễn viên đang ở trong những tháng cuối thai kỳ và làm lễ "đầy tháng" trước khi sinh. Không được kề cạnh bên Xí Ngầu trong giai đoạn quan trọng, NSND Hồng Vân gửi lời cảm ơn đến ông bà thông gia, người thân, bạn bè đã luôn chăm sóc và bên cạnh con gái.

Nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" không giấu nổi niềm vui: "Chúc mừng vợ chồng Xí Ngầu và cháu ngoại nha. Tổng kết bữa nay xong còn thiếu gì ông bà ngoại bao chót nha. Cảm ơn ông bà nội luôn bên cạnh sấp nhỏ nha. Up status này xong thấy mình mắt mờ, da mồi liền luôn".

Bên dưới bài đăng, nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ đã để lại bình luận chúc mừng và không quên mong con gái NSND Hồng Vân sớm mẹ tròn con vuông.

Nữ diễn viên tiết lộ còn bận quay nên chưa qua Mỹ được - Ảnh chụp màn hình

Nhiều nghệ sĩ gửi lời chúc mừng tới Hồng Vân - Ảnh chụp màn hình

Hiện, vì còn bận quay dở một số chương trình nên Hồng Vân chưa thể sang Mỹ đoàn tụ cùng con gái. Tuy nhiên trong thời gian tới, khi đã sắp xếp xong công việc, nữ nghệ sĩ sẽ đáp chuyến bay sang Mỹ để lo cho con trong những tháng sinh nở.

Netizen 'bán tin bán nghi' Hồng Vân đi Mỹ vì bị cấm sóng, 'bà mối' lên tiếng đáp trả đanh thép, tiết lộ luôn mối quan hệ với 'người kế nhiệm' Để đập tan mọi hoài nghi và đồn đoán của CĐM về việc đi Mỹ do "cấm sóng", trong số phát sóng mới đây, NSND Hồng Vân đã có buổi ghi hình tại nhà và được phát trên sóng chương trình như thay lời tạm biệt gửi đến khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chua-the-sang-my-voi-con-gai-hong-van-van-phan-khoi-bao-tin-vui-giua-trua-kem-loi-hua-cuc-manh-tay-441236.html