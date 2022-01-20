Từng vướng chỉ trích vì nghi 'xúc phạm' khán giả, Hồng Vân hiện tại 'bội thu' liên hoan sân khấu kịch, thẳng thừng tuyên bố về mối quan hệ giữa nghệ sĩ và công chúng

Có thể kể đến các giải thưởng mà sân khấu kịch của NSND Hồng Vân đạt được tại liên hoàn năm nay như huy chương bạc vở Ngôi nhà trên thuyền, huy chương đồng vở Ngã rẽ, huy chương vàng cho các diễn viên Hoàng Thy, Tuấn Dũng, Lê Lộc,...
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Trở lại showbiz sau nhiều tháng giãn cách chống dịch, nhiều nghệ sĩ bất ngờ nhận loạt giải thưởng danh giá khiến dư luận bàn tán xôn xao suốt mất ngày nay.
Là một trong những "bà bầu" đình đám nhất nhì làng sân khấu phía Nam, NSND Hồng Vân năm nay cũng "bội thu" tại liên hoan sân khấu kịch. Nữ diễn viên "ẵm" trọn nhiều giải thưởng vô cùng danh giá.
Có thể kể đến các giải thưởng mà sân khấu kịch của NSND Hồng Vân đạt được tại liên hoàn năm nay như huy chương bạc vở Ngôi nhà trên thuyền, huy chương đồng vở Ngã rẽ, huy chương vàng cho các diễn viên Hoàng Thy, Tuấn Dũng, Lê Lộc,...
Sau khi nhận được nhiều giải thưởng, NSND Hồng Vân không giấu được sự vui mừng, nữ nghệ sĩ chia sẻ trên trang cá nhân: "Với đêm diễn thể hiện đầu tiên của Ngôi nhà trên thuyền đuọc khán giả đón nhận nồng nhiệt đã là tấm huy chương lớn nhất cho chúng tôi nói riêng và sân khấu kịch nói chung".
Trước đóm, NSND Hồng Vân từng bị vướng vào những lùm xùm không hay. Cụ thể, một người đã tiết lộ nhiều nội dung từ một nhóm chat trên Facebook được cho là có NSND Hồng Vân, NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng,... tham gia. Tin nhắn âm thanh phát giọng nói giống Hồng Vân có nội dung xúc phạm khán giả. Tuy nhiên, tại thời điểm vướng ồn ào, nữ diễn viên đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói trên và khẳng định chưa từng có phát ngôn như lời đồn đoán.