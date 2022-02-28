Thủy Tiên 'đến nơi cần đến', chính thức 'khởi động' 2022 bằng dòng trạng thái 'đặc biệt' dành cho Công Vinh sau loạt thị phi bủa vây

Hậu trường 28/02/2022 08:16

Mới đây trên trang cá nhân, giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc đã "hiếm hoi" chia sẻ khoảnh khắc riêng tư của cô và ông xã Công Vinh. Thủy Tiên tiết lộ tâm trạng đặc biệt khiến CĐM chú ý.

Thời gian gần đây, sau khi mọi ồn ào liên quan đến chuyến thiện nguyện tại rốn lũ miền Trung năm 2020 của Thủy Tiên được Bộ Công an kết luận không có dấu hiệu vi phạm hay ăn chặn, nữ ca sĩ đã dần trở lại showbiz và chăm chỉ tương tác trên MXH.

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Gần 1 năm qua, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên liên tục vướng phải nhiều ồn ào, thị phi - Ảnh: Internet

Mới đây trên trang cá nhân, giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc đã "hiếm hoi" chia sẻ khoảnh khắc riêng tư của cô và ông xã Công Vinh.

Nữ ca sĩ chia sẻ hình chụp cô cùng chồng đang trên máy bay hạng thương gia. Thủy Tiên vui vẻ chia sẻ: "Phải bay hơn 10 tiếng mới đến nơi cần đến. Lâu lắm rồi mới quay lại cảm giác hạnh phúc như vậy".

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Bài đăng của nữ ca sĩ - Ảnh chụp màn hình

 

Theo như chia sẻ của bà mẹ một con, có lẽ đã rất lâu nữ ca sĩ và chân sút xứ Nghệ mới có chuyến đi xa do ảnh hưởng của dịch bệnh và scandal bủa vây.

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CĐM dành cho cặp đôi nhiều lời chúc hạnh phúc - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả đã để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của Thủy Tiên, đồng thời chúc vợ chồng nữ ca sĩ luôn hạnh phúc.

Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh Thủy Tiên - Công Vinh

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