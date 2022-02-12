Thị phi chưa thôi bủa vây, Thủy Tiên tiếp tục bị mỉa mai vì những phát ngôn 'tâng bốc' chồng từ 'ngày xửa ngày xưa'

Hậu trường 12/02/2022 19:22

Dù đã được Bộ Công an minh oan ồn ào từ thiện, nhưng những thị phi liên quan đến cặp vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên gần như vẫn chưa khép lại khi bà xã chân sút xứ Nghệ vẫn liên tục bị antifan réo gọi bởi những phát ngôn từ "ngày xửa ngày xưa".

Mới đây, sau khi Bộ Công an lên tiếng xác nhận về lùm xùm từ thiện liên quan trực tiếp đến nữ ca sĩ Thủy Tiên, fan hâm mộ của bà xã Công Vinh vô cùng mừng rỡ khi thần tượng đã được chứng minh không có dấu hiệu gian dối, chiếm đoạt tiền quyên góp đồng bào lũ lụt miền Trung 2020. Tuy nhiên những ồn ào liên quan đến cặp vợ chồng này gần như vẫn chưa khép lại khi bà xã Công Vinh vẫn liên tục bị antifan réo gọi bởi những phát ngôn từ "ngày xửa ngày xưa".

Gần đây Thủy Tiên lại bị netizen đào lại clip trả lời phỏng vấn trong một chương trình Gala của VTV vào năm 2013 liên quan trực tiếp đến ông xã.

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Thủy Tiên và Công Vinh trong đêm gala - Ảnh: Internet

Theo đó, xuất hiện trong chương trình này, Thủy Tiên đã bày tỏ niềm tự hào về Công Vinh khi cho biết chân sút người Nghệ An rất nổi tiếng ở Nhật. Thời điểm đó, cựu danh thủ Công Vinh được mời thi đấu tại Nhật Bản. 

Nữ ca sĩ hãnh diện kể, khi đến sân bay Tokyo, một hải quan đã nhìn lên passport của cô và nói: "Việt Nam hả, tôi biết anh này rồi, Lê Công Vinh đúng không? Anh này rất nổi tiếng ở Hokkaido".

"Cảm giác đầu tiên của Tiên là rất ngạc nhiên, hạnh phúc. Sau khi đến được nơi anh Vinh thi đấu thì hầu như Tiên đi trên đường, đi siêu thị, tàu điện... ai cũng nhận ra anh hết. Trong vòng 4 tháng thôi, em cũng không nghĩ là người dân sẽ nhận ra được Vinh và đến xin chữ ký. Nói chung mình rất ngạc nhiên vì đi ở Nhật giống như ở Việt Nam", bà xã Công Vinh tự hào khoe.

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Nữ ca sĩ theo chồng đến sân cỏ - Ảnh: Internet

Trước lời kể của Thủy Tiên, nhiều antifan đã chia sẻ lại clip này và cho rằng nữ ca sĩ dường như đã tâng bốc chồng quá đà. Lý do khiến netizen tranh cãi đến từ việc CLB mà Công Vinh thi đấu tại Nhật chỉ là đội bóng hạng 2, đó còn chưa kể xứ sở hoa Anh Đào là nơi chuộng bóng chày hơn nên việc ai cũng nhận ra và xin chữ ký của ông xã Thủy Tiên là có phần hơi "lố".

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Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến khẳng định tại thời điểm đó, Công Vinh là cái tên vô cùng nổi bật. Được biết, năm 2015, Công Vinh được trang Football Channel Asia bình chọn là một trong 5 cầu thủ Đông Nam Á tiêu biểu từng thi đấu ở Nhật Bản. 

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Tại thời điểm đó, Công Vinh là cái tên thu hút nhiều sự chú ý của truyền thông - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, mà đến hiện tại, những tranh cãi xung quanh tâm sự của Thủy Tiên vẫn xuất hiện không ngớt trên MXH.

Group anti lớn nhất của Thủy Tiên chính thức bị 'xóa sổ' nhưng CĐM vẫn không có ý nhún nhường, thái độ vô cùng gay gắt mặc Bộ Công an 'minh oan'?

Group anti lớn nhất của Thủy Tiên chính thức bị 'xóa sổ' nhưng CĐM vẫn không có ý nhún nhường, thái độ vô cùng gay gắt mặc Bộ Công an 'minh oan'?

Dù đã có kết luận điều tra nhưng nhiều người vẫn dành thành sự công kích cho Thủy Tiên. Thậm chí mới đây khi group anti của nữ ca sĩ chính thức bị xóa sổ thì phản ứng của cư dân mạng cũng vô cùng gay gắt.

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Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh Công Vinh Thủy Tiên

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