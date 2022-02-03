Thủy Tiên lên đồ 'sang - xịn - mịn', 'check in' tại không gian 'LẠ', CĐM đặt nghi vấn về căn biệt thự bạc tỷ thị phi suốt thời gian qua?

Hậu trường 03/02/2022 14:45

CĐM nhận ra, không gian nơi Thủy Tiên check in khá giống với ngôi biệt thự đang hoàn thiện của vợ chồng cô.

Những ngày gần đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh bị hàng xóm nộp đơn kiến nghị xây lại nhà vì phá vỡ quy hoạch chung. Cụ thể, theo một bài đăng được lan truyền cho biết người dân xung quanh bức xúc khi vợ chồng ca sĩ Thuye Tiên phá vỡ kiến trúc chung của toàn khu vực trong quá trình sửa sang căn biệt thự. Chưa dừng lại ở đó, nội dung bài viết còn tố cáo thái độ khó chịu của cặp đôi đối với mọi người khi có ý kiến góp ý.

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Mạng xã hội xôn xao thông tin vợ chồng Thủy Tiên bị hàng xóm làm đơn kiến nghị vì sửa nhà phá vỡ cấu trúc chung của khu biệt thự - Ảnh: Internet

Liên quan đến việc này, trao đổi với báo Thanh Niên, ông N. cho biết mình chính là người nộp đơn kiến nghị vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên. Sau khi tiếp nhận đơn, cơ quan chức năng đã tổ chức buổi làm việc lần 1 hồi tháng 12/2021 nhưng chưa thể xử lý. “Thời điểm đó không có sự tham gia của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh mà chỉ có có mặt người nộp đơn. Hiện nay bên quận chỉ mới ghi nhận sự việc. Chúng tôi có biên bản làm việc của lần tiếp nhận đó” - ông N. nói.

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Căn biệt thự của Công Vinh và Thuỷ Tiên trước khi sửa chữa - Ảnh: Intern

Theo biên bản được ông N. cung cấp, sau khi nộp đơn kiến nghị về việc UBND quận 7 (TP.HCM) cấp giấy phép xây dựng cho căn nhà của vợ chồng Thủy Tiênlàm phá vỡ quy hoạch biệt thự song lập Nam Phú và kết cấu chung nguyên khối, ông N. đã có buổi làm việc tại trụ sở ban tiếp dân của quận vào ngày 2/12/2021.

Đến mới đây, ca sĩ Giấc Mơ Tuyến Trắng đã bất ngờ xuất hiện ở không gian sâng trọng, bị nghi là biệt thự bạc tỷ của mình. Nữ ca sĩ lên đồ rực rỡ, check in bên cây mai vàng rực.

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Nữ ca sĩ chụp ảnh bên cây mai vàng - Ảnh: FBNV

CĐM nhận ra, không gian nơi Thủy Tiên check in khá giống với ngôi biệt thự đang hoàn thiện của vợ chồng cô. Nhiều người đặt nghi vấn có thể vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh đã trang trí và đón mùa Xuân đầu tiên trong cơ ngơi sang - xịn - mịn mới của gia đình.

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Từ khóa:   Thủy Tiên Thủy Tiên xây biệt thự Công Vinh - Thuỷ Tiên

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