Hết Thủy Tiên đến Công Vinh 'lên đồ', đăng đàn 'ăn mừng' sau 1 năm biến cố

Hậu trường 07/02/2022 11:09

Sau 1 năm liên tục dính thị phi, ồn ào, cả Công Vinh và Thủy Tiên đều đã lấy lại được tinh thần vui vẻ. check in 'biệt phủ' sang xịn mịn.

Những ngày gần đây, sau khi đã thoát khỏi "hiềm nghi" từ ồn ào từ thiện thì vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên lại tiếp tục bị cư dân mạng bàn tán thông tin cặp đôi bị hàng xóm nộp đơn kiến nghị xây lại nhà vì phá vỡ quy hoạch chung. Cụ thể, theo một bài đăng được lan truyền cho biết người dân xung quanh bức xúc khi vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên phá vỡ kiến trúc chung của toàn khu vực trong quá trình sửa sang căn biệt thự. Chưa dừng lại ở đó, nội dung bài viết còn tố cáo thái độ khó chịu của cặp đôi đối với mọi người khi có ý kiến góp ý.

Cong Vinh 3
Gần 1 năm qua, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên liên tục vướng phải nhiều ồn ào, thị phi - Ảnh: Internet

 

Đến mới đây, vào tối ngày 6/2 (tức mùng 6 Tết), Công Vinh đã đăng tải bức ảnh đầu tiên trong năm mới lên trang cá nhân. Sau 1 năm liên tục dính ồn ào từ thiện, kiện tụng, Công Vinh xuất hiện với thần sắc rạng rỡ kèm lời chúc mừng năm mới đến CĐM.

Chân sút người Nghệ An lên đồ chỉn chu, đứng check-in tại góc vườn được cho là ở trong căn biệt thự mới. "Ra vườn đọ sắc cùng hoa, chúc mọi người năm mới tươi như hoa", Công Vinh viết.

Cong Vinh 2
Bài đăng của Công Vinh - Ảnh chụp màn hình

 

Nhiều netizen nhận xét, sau gần 1 năm liên tục dính thị phi, ồn ào, cựu cầu thủ đã lấy lại được tinh thần vui vẻ

Trước đó, vào hôm 3/2, Thủy Tiên cũng lên đồ rực rỡ, check in bên cây mai vàng rực.

Cong Vinh 1
Thủy Tiên xuất hiện rạng rỡ hôm mùng 3 Tết - Ảnh: FBNV

CĐM nhận ra, không gian nơi Thủy Tiên check in khá giống với ngôi biệt thự đang hoàn thiện của vợ chồng cô. Nhiều người đặt nghi vấn có thể vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh đã trang trí và đón mùa Xuân đầu tiên trong cơ ngơi sang - xịn - mịn mới của gia đình.

Thủy Tiên lên đồ 'sang - xịn - mịn', 'check in' tại không gian 'LẠ', CĐM đặt nghi vấn về căn biệt thự bạc tỷ thị phi suốt thời gian qua?

Thủy Tiên lên đồ 'sang - xịn - mịn', 'check in' tại không gian 'LẠ', CĐM đặt nghi vấn về căn biệt thự bạc tỷ thị phi suốt thời gian qua?

CĐM nhận ra, không gian nơi Thủy Tiên check in khá giống với ngôi biệt thự đang hoàn thiện của vợ chồng cô.

Xem thêm
Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh Thủy Tiên từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?