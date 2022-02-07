Hết Thủy Tiên đến Công Vinh 'lên đồ', đăng đàn 'ăn mừng' sau 1 năm biến cố

Sau 1 năm liên tục dính thị phi, ồn ào, cả Công Vinh và Thủy Tiên đều đã lấy lại được tinh thần vui vẻ. check in 'biệt phủ' sang xịn mịn.

Những ngày gần đây, sau khi đã thoát khỏi "hiềm nghi" từ ồn ào từ thiện thì vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên lại tiếp tục bị cư dân mạng bàn tán thông tin cặp đôi bị hàng xóm nộp đơn kiến nghị xây lại nhà vì phá vỡ quy hoạch chung. Cụ thể, theo một bài đăng được lan truyền cho biết người dân xung quanh bức xúc khi vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên phá vỡ kiến trúc chung của toàn khu vực trong quá trình sửa sang căn biệt thự. Chưa dừng lại ở đó, nội dung bài viết còn tố cáo thái độ khó chịu của cặp đôi đối với mọi người khi có ý kiến góp ý.

Gần 1 năm qua, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên liên tục vướng phải nhiều ồn ào, thị phi - Ảnh: Internet

Đến mới đây, vào tối ngày 6/2 (tức mùng 6 Tết), Công Vinh đã đăng tải bức ảnh đầu tiên trong năm mới lên trang cá nhân. Sau 1 năm liên tục dính ồn ào từ thiện, kiện tụng, Công Vinh xuất hiện với thần sắc rạng rỡ kèm lời chúc mừng năm mới đến CĐM.

Chân sút người Nghệ An lên đồ chỉn chu, đứng check-in tại góc vườn được cho là ở trong căn biệt thự mới. "Ra vườn đọ sắc cùng hoa, chúc mọi người năm mới tươi như hoa", Công Vinh viết.

Bài đăng của Công Vinh - Ảnh chụp màn hình

Nhiều netizen nhận xét, sau gần 1 năm liên tục dính thị phi, ồn ào, cựu cầu thủ đã lấy lại được tinh thần vui vẻ

Trước đó, vào hôm 3/2, Thủy Tiên cũng lên đồ rực rỡ, check in bên cây mai vàng rực.

Thủy Tiên xuất hiện rạng rỡ hôm mùng 3 Tết - Ảnh: FBNV

CĐM nhận ra, không gian nơi Thủy Tiên check in khá giống với ngôi biệt thự đang hoàn thiện của vợ chồng cô. Nhiều người đặt nghi vấn có thể vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh đã trang trí và đón mùa Xuân đầu tiên trong cơ ngơi sang - xịn - mịn mới của gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/het-thuy-tien-den-cong-vinh-len-do-dang-dan-an-mung-sau-1-nam-bien-co-448900.html